經濟不景氣，不少社會新鮮人畢業後紛紛投入公職考試，希望能躋升公務員，至少收入穩定。不過就有網友抱怨，沒想到考上公職後卻是噩夢的開始，不僅薪水跟想像的有落差，就連工作量也讓他難以負荷，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「考上公職很忙該如何調適」為題，PO文透露考上公職前月薪約28K，但工作輕鬆、每天準時下班，「一天做事時間大都不到半小時，幾乎都在上網，而且有時候還帶發票去公司對…」然而考上後，約莫實領30K，但卻異常忙碌，每天筋疲力盡，讓他不禁悲吐「想說考公職應該是會比起以前穩定，而且不會忙到哪裡去，結果累得跟狗一樣，CP值沒有以前上班高！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「離職啊，高考都有人離了」、「離職找民間工作，或去做自己喜歡的事，或在職期間準備考其他的」、「3萬初是普考吧，這薪水還累成狗非常不划算」、「把公職想得太美好，忙才正常，不適應就辭職」、「高考普考初期都做一樣的事，但薪水有差，你還是去考高高考普考初期都做一樣的事，但薪水有差，你還是去考高」、「公職好處在不會中年失業（自己辭職不算），除非你對你之前的工作有把握可以做到退休」。

不過也有過來人表示「我也是啊，一開始都這樣，再一陣子你會發現什麼是急的，什麼可以先丟一邊，這樣跟大家一樣準時下班」、「撐過那段時間後就能準時下班了啦」、「我朋友也公職，一開始也很忙，最近開始怠惰，發現也沒人能拿他怎樣，給你參考」。