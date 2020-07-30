「要去拜訪店家、介紹商品，結果在路上背著一大袋公司樣品趕著過馬路的時候，樣品不小心掉了出來。一般的業務員可能趕快把東西撿起來就沒事了，但我就有一點尷尬，因為地上到處都是散落的跳蛋……」。

「不小心把公司商品忘在電車的置物架上，一發現就急急忙忙跑回去服務處想請站務員協尋。

可當站務員拿出失物單讓我填時，名稱那邊我卻只敢寫『雜貨』…….實在是無法大剌剌寫出『假陽具』這幾個字啊OTZ」以上都是我在跑業務時實際發生過的事。身為在AV公司上班的「女性員工」，有時難免會面臨一些好奇或打量的目光，誤解也所在多有。

更有甚者，我曾經在參加聯誼時自我介紹「在AV公司上班」，結果對面男生立刻回問：「真的嗎？那妳有沒有演過A片？」「你們公司是不是可以做愛做到爽啊？」嗯，真是個笨蛋問題。哪有可能啊？SOD看太多囉！

【精彩書摘】

搭電車的時候，有時偶爾會忘記放在置物架上的東西，是吧？像我就曾發生過兩次將裡頭裝滿業務資料的托特包放在置物架上的情況，直接下車。

在這兩次當中，其中一次東西有找回來，另一次則是一去不返。那一次當我發現自己把公司最高級、全長24㎝、直徑5㎝ 的假陽具樣品「BLACKLARGE」遺忘在山手線電車置物架上時，儘管立刻就去向站務人員報遺失，可遺失的內容卻讓我遲遲無法下筆，印象中好像只寫了「業務資料」。

去向站務人員報遺失，可遺失的內容卻讓我遲遲無法下筆，印象中好像只寫了「業務資料」。(圖/台灣東販出版)

不光是東西不見，在公家機關向對方說明工作時都會讓我有點困擾，因為坦誠以對的話會嚇到對方「什麼？妳在做那種工作？」話雖如此，若隨便說個職業還被對方發現的話，又要重新解釋原委，真的很麻煩。所以通常我都會改說「服飾業務」、「雜貨業務」、「在映像製作公司上班」等，一些業務內容大致相同（而且不算說謊）的工作。至於細節，就一邊含糊帶過，一邊就這樣應付過去。

搬家的時候，認識的那位房屋仲介是一位會幫你開導人生、非常親切的一位大叔。但該不該向他坦承我真正的工作內容這件事一直讓我猶豫不決，因此只能選擇說自己是「服飾業務」，最後我決定假裝自己是一個向賣場推銷扮裝服飾的業務（我們也有在賣給「偽娘」穿的衣服，應該不算說謊才對）。結果那位健談的大叔話匣子一打開，就開始跟我說他女兒萬聖節盛裝打扮之類的事。我只能拚命地豎耳聆聽，儘量不要提到自己。大叔後來還聊到家人，甚至提到與太太的戀愛史，所以我們才會變得那麼要好。

不過照理說，文件上的公司名稱、薪水還有業務內容通通都要誠實填寫。儘管沒有撒謊，但心裡頭總是覺得對那位大叔很抱歉。大叔呀，對不起，我們公司其實沒有賣像你女兒穿的那種衣服啦。

(本文摘自《成人玩具業務員》/台灣東販出版)

【作者簡介】

堀江餅子

為AV及情趣用品的製作・販賣公司Total Media Agency（簡稱TMA。商品部門的名稱則是TamaToys）之業務員。目前任職第三年。平常除了跑業務之外，也會負責撰寫商品外盒文案或COSPLAY等工作。推薦的自家商品有「抱緊處理！HUG BODY」、「老子專用的中出肉便器」。喜歡的AV女優是安部未華子。