去拜訪成人用品店家的時候，偶爾會在店內遇到有點奇妙的客人。比如在一直狂捏自己乳頭的老爺爺、不知為何全身濕透的上班族（外面明明不熱也沒下雨）、高傲難以靠近的性感女王（還穿著SM皮衣）、……以及她的寵物。（跪在地上咬著口銜的男人）簡直讓人一度懷疑日本是不是沒法治了呢！

總之，這份工作儘管時常會有像醬醬釀釀不可思議的事發生，但我真的做得很愉快！要說這是我的「天職」也不為過。而且色情業界也比一般的產業還更國際化，好比舉辦粉絲見面會、帶著AV女優到國外參加活動的機會也不少，是個真正需要放眼全球的產業。

如果你也對這個業界的生態抱持著好奇心，那麼或許可以看看本書，也是另一種人生體驗唷！

【精彩書摘】

從我嘴裡說出這種事可能會被痛罵一頓，不過坦白說，我們公司的片子我並沒有全看。那些讓我好奇的新作、暢銷的商品，以及「交纏（做愛）」場景深受好評的女優所主演的片子雖然會好好確認，但每個月超過十部的新作就不會一一觀看了。相對地，會讓我仔細確認的反而是商品包裝。看了本篇之後再來撰寫A片評論或者是作品介紹固然重要，可站在推銷給情趣用品店這個觀點來看，我認為「外觀」應該勝於內容，也就是說，包裝才是最重要的。

跑業務的時候，我常常看到客戶把DVD拿在手上，仔細確認裡外的模樣。而且不少客人往往是憑DVD的封面與封底決定要不要買。所以DVD的包裝通常會選擇該部作品最荒淫，或者是最可愛的照片。只要一邊讓客戶看著包裝上片商極力推薦的照片，一邊說明「這套服裝現在非常流行唷」、「這位女優相當適合香豔刺激的企劃案喔」，如此就能夠引起客戶的興趣。

另外，我還會確認劇本、現場拍攝的劇照以及銷售量之類的資料。尤其是銷售量，這可是跑業務時的固定參考資料呢。

說來或許理所當然，透過企劃也能推測暢銷作品，所以像其他片商改編暢銷企劃的作品、自家公司重拍暢銷企劃的作品，以及邀請其他片商旗下當紅的AV女優擔任主角拍攝的作品等，以往的流行趨勢以及銷售狀況也是我經常參考的資料。

如果是參考以往資料所拍攝的作品，那麼在介紹的時候，上述這些都是應該要注意的宣傳重點。像我就會盡量告訴客戶「會暢銷的理由」，像「這是去年主演最暢銷作品的女優所主演的片子」 、「別家片商的那部片子是模仿我們公司改編的」，盡量讓客戶覺得這部片子「說不定會大賣」。

(本文摘自《成人玩具業務員》/台灣東販出版)

【作者簡介】

堀江餅子

為AV及情趣用品的製作・販賣公司Total Media Agency（簡稱TMA。商品部門的名稱則是TamaToys）之業務員。目前任職第三年。平常除了跑業務之外，也會負責撰寫商品外盒文案或COSPLAY等工作。推薦的自家商品有「抱緊處理！HUG BODY」、「老子專用的中出肉便器」。喜歡的AV女優是安部未華子。