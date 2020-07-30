七分心理學，三分成語力，結合心理學與成語的第一本書，為您帶來最另類的跨領域事典，前所未有的全「心」體驗！

本書分為【人格/養成】、【情緒】、【人際/社會】、【行為/思考】、【生理機能】五大部分，共九十一篇，每篇以二到四頁的篇幅、淺顯的用詞、生活化的例子來介紹一個心理學概念，最末並延伸出相關成語的解釋、近反義詞和語源。將豐厚的學術內容，轉化為易讀易懂的輕知識，快速掌握兩個領域的精華內容。

心理學什麼？另類的跨界學習，一次了解成語、洞察人心，讓你明白這些耳熟能詳的成語背後也有心理學的原理──原來心理學沒有想像中的困難，原來成語這麼有意思！

【精彩書摘】

你是否有過腦子裡不斷浮現某段旋律或歌聲，會不由自主地哼唱、播放，難以停止的經驗呢？這種現象叫做「耳蟲」(earworm)，就像耳朵裡躲了一隻蟲不斷發出唧唧聲一樣。它的正式名稱為「不自主音樂意象」(involuntary musical imagery)，是一種自動冒出來、無法控制、想像出來的音樂。

但並不是所有的音樂都能讓人產生耳蟲現象。在臺灣我們常把某些歌曲冠上「洗腦神曲」的稱號，意思就是某首歌曲只需聽過幾次，很容易變成耳蟲，腦子裡重複播放這首歌曲揮之不去。研究顯示，洗腦神曲大多具備著簡單、識別性高、節奏感重的特點，能讓大腦一次又一次的演練，舉個生活常見實例，許多商品廣告為了加深消費者的印象，都以創造出朗朗上口的洗腦廣告歌曲為目標—閉上眼睛，相信每個人腦中都能反覆播放幾首廣告歌曲吧？

為什麼會有耳蟲現象呢？這牽涉到人類大腦的聽覺皮質(auditory cortex)的聽覺感受、情緒與記憶。在〈虛虛實實的記憶〉與〈與眾不同的萊斯托夫效應〉兩篇中說明了，關於人之所以對某些事物的記憶或印象特別深刻的原因，能造成耳蟲現象的音樂也是如此。造成耳蟲現象的主要因素，有些來自於洗腦神曲本身有難以被遺忘的特性；有些則是在特定場景下聽到了某首音樂而深深烙印在腦海裡，例如人處於失戀、最痛苦的時候，聽到了能呼應自己心情的歌曲，在接下來還沒走出情傷的日子裡，那歌曲或許就變成他的耳蟲了。而研究顯示，如果在日復一日、一成不變的工作場所播放固定的音樂，當音樂停止播放時，許多人的腦子裡便自動填補音樂的空缺，出現耳蟲。

研究發現愈是從事音樂相關產業的人（例如音樂家），耳蟲現象的發生率就愈高。有趣的是，雖然我們普遍都有耳蟲的經驗，然而大多數的情況下，耳蟲帶給人的是愉悅的心情，只有三分之一會帶來生活的困擾。你聽過美國巨星女神卡卡(Lady Gaga)的代表作“Bad Romance”嗎？在2017年的研究中顯示，這首歌可是當代最常出現在年輕人耳朵裡的蟲呢！

搭配成語

1.餘音嫋嫋

歌唱或演奏雖已停止，悠揚的聲音卻依然繚繞不絕。形容音樂悅耳動聽，耐人尋味。嫋嫋，音ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ。也作「裊裊」。繚繞不絕的樣子。○近餘音繚繞。○反嘔啞嘲哳。﹝宋‧蘇軾‧赤壁賦：餘音嫋嫋，不絕如縷。﹞

2.餘音繞梁

歌唱停止後，優美的樂音仍在屋梁間盤旋。比喻歌聲或樂聲之美令人回味無窮。 ○近繞梁三日。○反不堪入耳。﹝列子‧湯問：昔韓娥東之齊，匱糧，過雍門，鬻歌假食。既去而餘音繞梁欐，三日不絕。﹞

3.千回百轉

反覆回旋，不斷縈繞。1.形容思緒紆迴轉折。2.形容歌聲婉轉繚繞。也作「千迴百折」。﹝清‧劉鶚‧老殘遊記‧第二回：那王小玉唱到極高三四疊後，陡然一落，又極力騁其千迴百折的精神，如一條飛蛇在黃山三十六峰半中腰裡盤旋穿插，頃刻之間，周匝數遍。﹞

(本文摘自《心理學什麼——一天十分鐘，讀懂成語和人心》/三民書局出版)

【作者簡介】

蘇渝評

精神科醫師、醫學系臨床教師。

專業領域為一般身心醫學，例如焦慮、憂鬱。

在與人對話的醫療工作中，體悟千百種不同的生命與心靈，

啟發病人、啟發學生、啟發自己。