封建社會文人將考狀元視為躋身仕途的唯一路徑，現代學子肩上同樣背負著父母「望子成龍、望女成鳳」的殷殷期待，期盼考上頂尖學校、找份好工作、過著富裕的人生，而一流的學府幾乎被視為「人生勝利組」的基本門檻，孩子們升學壓力之大可見一斑。

知名粉專《Bigtan_bitch》日前分享一系列讀者投稿，其中一篇提到一位化名「牛頓」的學生，因為沒有考上明星高中的血淚故事，悲慘處境引起逾萬網友共鳴。

粉專表示，牛頓是一名高中生，而為了避免造成困擾，文中的校名故意用同音字代替，「獻給所有拚命努力、卻還是忍不住落下眼淚的考生們」。

沒考上建中被父親逼發「500張落榜傳單」他拔髮自虐 逼出萬人淚（圖／Bigtan_bitch授權提供，未經允許請勿擅自取用）

●粉專《Bigtan_bitch》全文授權如下：

會考搞砸後，我的人生從「一定可以上健中」墮落成「永遠不能上健中。」家裡不再有熱騰騰的晚餐，我媽會丟給我200元(真的是丟的)要我自己去買，有人打來問我成績，就會像我被車撞死一樣的哭說「我們家底迪真的考得太差了啦」。

我爸則會突然進我的房間用力敲我的頭，說我在家等死。如果我不小心哭了，他就會拖我去家門口罰跪。

我搞砸會考的好幾個夜晚都是這樣度過。一開始我有種被雙親遺棄的感覺，但某一個晚我在門口罰跪到睡著，隔天醒來渾身痠痛的醒了過來，忽然覺得他們不再是我的爸媽了。

我開始習慣性的拔前額的頭髮，一直拔、一直拔。我的左前額又腫又痛，我還是停不下來拔頭髮的手，這樣我就能夠用痛來沖淡我沒考上健中的悲慘心情。

以前爸媽非常呵護我、讓我到處去補習，全科班、鋼琴、扯鈴都補，三餐一定下廚，也不准我吃外食。我國小念資優班，國中固定是校排1到3名。我的生活看起來就像是個富家學霸，但我念書的理由其實非常的卑微，因為如果我考差，爸媽就會把我痛打一頓，而且不給我飯吃。為了活下來我死命念書，並慢慢的發現、優秀的成績除了可以贏來安逸，還能獲得愛、肯定、讚賞，就一路拼命念到現在。

每天我都去的補習班，都從六點上課到十點半，但我非常喜歡物理老師對我們說的話。他說，只要在健中與北醫女的榮耀之地立足，我們的人生就會一直在榮譽榜的最高位，永遠幸福永遠美滿，而且去了好的高中就能輕鬆考上好的大學，好的大學給你成功的人生。

每次聽到物老(物理老師)這樣講，我的內心就會激動不已。因為那讓我相信我現在的痛苦可以換來永遠的幸福。再努力一下吧，只要上了健中，我就可以幸福快樂，不用再活在他媽的讀書地獄了。

結果我沒上健中，幹。

時間軸回到我沒上健中後的某天早晨。我爸用超粗的麥克筆在紙上面寫上：「賀！許牛頓同學沒上健中。」然後印了500張、把我推出家門，要我發450張，50張貼在補習班的榮譽榜，他下班會去幫我跟我的落榜榜單合照，讓我看看自己有多可悲。我藏著落榜榜單、臉臭得要命，學校的同學跟我不熟，沒人安慰我，只是跟著其他老師一直問我怎麼沒有上健中。

我一句話也不回答、老師們也對我這種失敗者失了興趣，就這樣尷尬到放學。我把落榜榜單撒滿無人的教室，再去學校的班級櫃中一個班一個班的塞我的落榜傳單。撒完後手上的傳單還有一大疊，我走進巷子，把傳單塞進每一戶人家的信箱裡。我一邊塞一邊狂哭，甚至有發完傳單就去自殺的想法。

我的最後一站是補習班。會考後其實已經不用去補習了，但我爸說要幫我這個白癡跟榮譽榜合照，讓我知道自己多可恥。那時候還沒上課，是晚餐時間、所以人來人往，當我一把鼻涕一把眼淚的試圖把落榜榜單貼上補習班的榮譽榜時，我被三個看起來很兇的國二班女生圍住，他們問我幹嘛這樣，我老實說我沒考上健中，我爸要我來這邊貼榜單的事。說著又忍不住開始拔頭髮。

其中兩個女生聽完後跟著哭了，然後看到她哭、其他的國中生也圍過來安慰我，還有一個國一的、沒變聲的小胖子，幫我在前額沒頭髮的地方「呼呼」。慢慢的越來越多人把我圍住，一張張不熟悉的臉孔一直安慰我，但我反而哭得更慘。助教以為我們要打架還來罵我們，沒想到他們也加入了安慰的行列。直到上課前10分鐘，女助教才趕著大家進教室上課，男助教則買了麥當勞，要我把麥當勞吃完後幫他破關，坐在這邊等我爸。

我就一直坐在補習班的沙發上幫男助教破關。我真的沒想過，被我媽說玩了就會瞎的手遊其實這麼好玩。

我爸果然在十點半一臉殺氣的來找我，嬌小的女助教和我爸吵到快要打起來，外表憨厚的男助教也一直說我爸這樣犯法。我知道我很不孝，但看著這群不熟的人一起對抗我爸，我突然感受到了前所未有的溫暖人情。男助教說他會追蹤我們家，看是我爸先打我，還是他叫警察抓我爸，然後「砰」一聲的把傳單丟到垃圾桶。

健中落榜的一連串災難，就這樣砰的一聲，結束了。

幾個月後、我成為高中生，爸媽也慢慢的會和我說話。我回到補習班跟助教們道謝，才發現補習班門口再也沒有榮譽榜。

我詫異的問助教，才發現那晚過後、補習班有一堆小孩一起要求主任別再貼榜單了，好像是某個真的考上健中的同學知情後發起的，因為他們以為我最在乎的是榮譽榜上沒我的名字。我覺得好好笑，卻無法克制的流下了眼淚。

助教告訴我，真正打動主任的是那個健中生說的話：

「我自己是健中生都不能保證我一定會很幸福了，為什麼你們可以用榮譽榜預言我們會過得很幸福呢？」

說真的，現在校排前10的我、也回答不出他的問題。只不過，看著榮譽榜上最高的地方，想起那天一點都不幸福的落榜災難，我就會覺得非常、非常的幸福。

【作者簡介】大坦誠。國立臺北教育大學語文與創作學系畢業。目前在補教業擔任作文老師。很能吃苦四個字做到前三個。