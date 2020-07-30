春節一過，該是日漸暖、百花漸開的季節，同時也是經濟活動如商展、出外招商的一年肇始。沒料到自去年底一路燃燒過來的COVID-19傳染病，讓一切商業活動停擺，宛如寒冬未過。

封城封國、飛機停航，國與國不相往來，人與人之間保持距離。彷彿整個地球滯止不動，社會活動倒回原始時代，一切期盼自給自足。疫情如星火燎原，燃遍全世界，人人籠罩在病毒的強大陰影下，一股說不出的鬱悶與壓力，惶惶終日。

不由得想起數年前，當伊波拉病毒以鋪天蓋地之姿，成為全球媒體的巨大標題。時值盛夏溽暑，我旅行到西非疫區，身歷其境，見證了這歷史性的一刻。

走入伊波拉病毒與恐怖主義的一級戰地—奈及利亞

旅行的目的地是西非奈及利亞的石油港市「Port-Harcourt」。它是奈及利亞36州之一──河流州（River State）的首府。Port-Harcourt不僅是伊波拉病毒的一級疫區，也是恐怖主義覬覦的目標，前不久才在此發生綁架外國人的事件，躍上國際新聞。

奈及利亞為非洲的最大石油出口國、最大經濟體和人口數最大國。根據維基百科紀錄，奈及利亞的石油藏量位居全世界第12位，它唯一的石化工廠正是位於Port-Harcourt的工業園區內。可惜奈國無力管理，將這個石化工廠以BOT方式由印度集團──「Indorama」經營，石化提煉、生產的塑膠粒，行銷非洲各國。

因石油藏量豐，石油出口為國家主要收入；且土地肥沃，農產品豐富，花生、芝麻、腰果品質佳；樹薯山藥碩大；芒果樹結實累累。雖說如此，油價仍左右民生經濟，不僅貨幣常貶值，銀行利息也高，人民實質生活困苦。

奈及利亞自1960年脫離英國殖民起，北方篤信伊斯蘭教的保守主義者，目睹開放的基督教對當地傳統文化的影響與衝擊，加上貪官汙吏、民不聊生，伴隨著宗教衝突，令人不安的恐怖活動趁亂崛起。

激進分子在邁杜古里以當地語言「豪薩語」，創立了伊斯蘭恐怖組織Boko Haram（博科聖地），其意為「禁止西方教育」。豪薩語中的Boko指「一切非伊斯蘭教的教育或讀物」；Haram一字則起源於阿拉伯語，意為「非法」、「禁戒」、「神聖不可侵犯」等。

啟程前，伊波拉病毒和恐怖主義皆盛行，兩者有如左右夾攻，在親友的擔憂下，仍踏上了這旅程，偕同技師為Indorama旗下的子公司向我公司所採購的機器做售後服務。

印度企業集團跨海深耕 青壯年遠派非洲打拼

轉了三趟航班至奈及利亞的大城──拉哥斯，因隔日才有班機飛往Port-Harcourt，當夜於客戶的招待所渡過。招待所座落於治安良好的住宅區，設備完善，並有女管家服務、打理三餐，令人感到賓至如歸。工作還沒展開，即充分感受到印度企業集團，跨海到非洲深耕經營的完善規畫、組織戰略。這樣的體認在接下來數日的工作中，更深刻印證。

翌日，搭著國內航班前往Port-Harcourt，同飛機還有許多在Indorama工作的印度高級幹部。航程約兩個小時，一下飛機，迎接我們的是兩部荷槍部隊的前導車，車頂閃燈沿路呼嘯，保護我們十來個外籍人士乘坐的中巴，肅穆之氣隨著閃燈，越閃越慌。

途經十字路口，兩部機車橫阻在前，前導車一下過不去，在我還來不及反應發生了什麼事時，兩名持槍、著軍服者，矯健地從車上跳下，在迅雷不及掩耳下，粗暴地猛捶兩名機車騎士。頓時，我的頭皮麻了一下，腦筋一片空白。

車抵廠區，大門口一字排開十來部鎮暴車，彷彿真的來到龍潭虎穴之地。廠區為跨國合作的企業集團，佔地寬廣，車行遠達16公里。幹部與技術人才多來自印度，食宿均在園區住房，安全措施滴水不漏。

廠區門口一字排開十來部鎮暴車。彷彿來到龍潭虎穴之地。（照片提供／洪玉芬）

園區內，有餐廳、超市、高爾夫球練習場、網球場、電影院、學校、廟宇等，應有盡有。且每周末有採報名制的市區觀光兼採購活動，集中用大巴士載往城市中心，採購必需品，傍晚再集合送回園區，很有放風的味道。

工人皆來自當地，天光未亮時從四面八方趕到中繼站搭交通車。車抵工廠後逐一安檢入內，再以交通車接駁至各個廠房的工作地點。即便我們住在園區的招待所，早上搭車前至工廠，也要例行檢查。

園區就像一台龐大的機器，數千人各就各位勤奮地工作。為數不少、離鄉背井的印度人，孜孜矻矻的用汗水與孤單，換取家鄉妻小的安居。每天近距離與他們工作，由衷地佩服這個團隊。跨國企業相對門檻高、難度大，因牽涉的範圍廣，資金、技術、管理、人才等皆需到位。

在這裡，英語做為管理當地人的主要語言工具，管理階層不僅須具備流利的外語能力，同時必須有著刻苦耐勞、面對困難也不退縮的挑戰精神，才足以應付環境。我觀察過，這些在異鄉奮鬥的族群，大多屬青壯派，於他們而言，願意離家遠征海外非洲，實屬難得的人生歷練。

國際經濟合作非洲設廠 其中不見台灣身影

工業區還有其他建構中的大工程，據悉耗資上億美金，要蓋一座號稱全世界首屈一指的肥料工廠。因非洲國家大多以農業立國，生產、出口農產品為主，有「歐洲穀倉」之美譽。這項大建案，國際上有日本人、韓國人，以及大量的印度人参與。遺憾的是，看不到台灣人的身影。

根據經年累月的非洲來去，目睹了市場的消長，可歸納出以下實際狀況。黎巴嫩與印度因移民得早，掌握了非洲多區的經濟命脈。而近幾年，中國國營企業來勢洶洶進軍紮根非洲；日本人、韓國人則挾其大企業的優勢，標案非洲民生工業的建造。

否則以台灣技術經驗，到資源豐富的非洲就地取材，配合當地的勞工製造優良產品，行銷全世界並非難事。此趨勢值得台灣的產業重新深思，踏出探索、嘗試的一步。

幾天後，送技師回台，我轉往北方大城──K城。K城是撒哈拉沙海的港埠，絡繹不絕的商賈走販，穿梭在摩肩擦踵的批發街上。轟隆聲響的破舊貨車，輪胎輾過泥土路，車後升起的縷縷濃煙，與揚起的塵土黃沙，競賽誰與天高。

朋友是黎巴嫩移民的第二代，喜釣魚，每每說要帶我去釣魚，從未實現，多少年來去唯工作。他描述，出城繞過蜿蜒的山區小路，一條深邃的河流，自山的那頭流淌過來；觀水流，看河草，冷不防濺出水花，浮出數公斤的大魚。他說得口沬橫飛，我悠然神往，覓得不用工作的假日，央他帶我去探險。

老天爺沒把這塊土地遺忘，一片崎嶙的紅土荒原，叢叢矮樹林點綴，愈行愈遠，蓊鬱筆直的樹林成群，盡顯大自然的豐美。一場非洲野外的safari，我的心跑得比我腳快，帶著想像與期待，飛躍前方。

博科聖地恐怖攻擊成陰影 上超市需安檢

車行了一個多小時，目的地已到。忽然朋友口中喃喃自語「Something wrong」，話聲未落，在我還來不及反應時，他便以迅雷不及掩耳的速度，來個大迴轉，掉頭而去，我瞥眼餘光掃到前方大崗哨，數位持槍荷彈的士兵，十分刺眼。

我納悶且好奇這突如其來的舉動，他解釋，前不久在他工廠附近的基督教堂門口，發生了回教徒與基督教徒的流血事件。事件後，餘波盪漾、人人自危，連釣魚目的地如此純樸祥和的鄉下，竟也看見持槍荷彈的軍人，直覺是恐怖主義傳播者流竄至此。

奈及利亞多數信奉回教，星期五下午上清真寺拜阿拉，人數過多，溢出室外。（照片提供／洪玉芬）

釣魚未成的驚恐之旅，是人人談論Boko Haram的插曲。而前不久發生在博科聖地的慘案，恐怖分子綁架女童，胸前綁炸彈，無辜死傷極多，驚悚的新聞，如寒冰厚厚一層，即使在終年高溫的城市，仍不得溶化。

K城瞬間變成一座危城。馬路三步一崗五步一哨，機場到旅店原本20分鐘的路程，走成了兩個小時。連上超市都需安檢，民生景氣下滑，陰影沉沉地籠罩整個城市，比致命的伊波拉病毒更可怕，更凌遲人心。

回想那年八月，我悄悄地走過伊波拉病毒與恐怖主義陰影，而當前COVID-19病毒可怕，比伊波拉和恐怖主義更甚，猶如人類看不見卻真實存在的敵人。短短數月，它奪走許多人寶貴的生命，且重擊經濟活動。短期內，全世界如入黑暗隧道，看不到盡頭的光。

凡事，怎麼來應當怎麼去。疫情可視為大自然的反撲，地球休養生息時，同時給了人類省思的機會。敬天畏地，人類應運用智慧，打開心胸、互助合作，那麼，就讓病毒怎麼來，就怎麼去。

【洪玉芬小檔案】

姓名：洪玉芬

學歷：輔大歷史系畢

經歷：塑膠生產設備整廠輸出大廠東齊興業總經理旅行逾百國，外銷經驗逾30年，海外客戶遍及世界，又以非洲為重點經營市場之一，出版過《希望不滅》等多本散文集