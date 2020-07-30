夏天不只人類覺得熱，動物也是一樣，因此經常能看到狗躺在便利商店前，邊吹冷氣邊睡的模樣，到了冬天甚至還會搶暖爐。日本有一名飼主，養了一隻6歲的柴犬，去年家中多了一個男嬰，柴犬經常伴在寶寶身邊，但奇怪的是，他卻時常擋在暖爐前不讓開，幾乎把嬰兒擠在後面，背後原因讓人直呼好暖。

日本網友@kotaro_chang養了一隻柴犬「小太郎」，去年家裡多了小嬰兒新成員，小太郎竟當起了小哥哥，與寶寶感情非常好，經常伴隨在嬰兒身邊保護他，但冬天拿出暖爐後，小太郎卻變了一個樣，時常擋在暖爐前，讓寶寶在牠身後滾來滾去，不肯讓小主人靠近暖爐，彷彿想獨享暖爐，讓原PO笑著表示「不管弟弟有多可愛，還是不能放棄暖爐」。

不少網友笑著表示「好好笑！就算踩到牠的尾巴，牠還是堅持不動...」、「跟弟弟比起來，當然暖爐才是最愛」，不過多數人認為，小太郎憂心暖爐溫度過高，可能會燙到寶寶，「暖爐很熱，牠似乎是想保護嬰兒。在我小的時候，手只是不小心靠近就被燙到」、「牠是擔心寶寶受傷，真的好貼心啊！」。