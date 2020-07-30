狗的品種非常多樣，但你有看過長得像狐狸的狗嗎？美國有一名狗主人，養了一隻擁有橘紅色皮毛、一雙超藍眼睛的狗，不少人看到牠的模樣，都會誤會牠是一隻狐狸，但實際上牠是一隻混種狗，靠著特殊的外型爆紅，IG上更是擁有5.5萬粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Mya The Pomsky（@myathepomsky）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 4 日 下午 5:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mya The Pomsky（@myathepomsky）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 30 日 下午 1:20 張貼

狗主人戴夫(Dave Lascio)與愛犬Mya居住於費城(Philadelphia），由於戴夫熱愛旅行，因此經常帶著Mya四處趴趴走，2016年他因上傳愛犬的照片，沒想到意外爆紅，因為Mya擁有橘紅色的皮毛，還有一雙湛藍雙眸、豎起的耳朵，看起來像是一隻狐狸。

在 Instagram 查看這則貼文 Mya The Pomsky（@myathepomsky）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 13 日 下午 6:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mya The Pomsky（@myathepomsky）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 26 日 上午 9:44 張貼

實際上，Mya是由博美犬(Pomeranian)及哈士奇(Husky)混種，主人稱此新品種為Pomsky，讓不少人直呼「神韻好像狐狸」、「有點像是混種柴犬，還帶有一點靈氣」、「博美犬與哈士奇體型差這的多，牠們到底是如何交配的啊？」，不過戴夫從2019年1月21日開始，就未再更新Mya的近況，也讓人擔心牠是否發生什麼事。