幾個月前有人在宜蘭礁溪發現一隻懷孕的藍貓在公園裡流浪，希望擔心牠的身體狀況立刻將在社團發出消息，希望能有好心人士可以幫忙收編，給貓媽媽一個安心待產的地方，浪貓協會的志工接獲消息也趕往現場誘捕安置，沒想到送醫後檢查後，背後真相讓所有人都忍不住鼻酸。

5月有網友在礁溪湯圍溝公園發現有一隻流浪藍貓，看牠鼓鼓的肚子判斷應該懷有身孕，立刻在社團求助「因為母貓懷孕警戒心高不能靠近，希望有附近的貓友能幫幫她，給她個安心待產的地方」有好心人通報宜蘭浪貓協會，志工也隨即前往現場誘捕。詢問附近店家後發現「她在附近3年了，前一年還有人說是她主人要來誘捕她回家，但她把疑似主人抓傷就沒下文了…近一年看到她都是大著肚子的」

志工一聽驚覺不對，即使一直懷孕也不可能肚子大了一年，便決心要趕快誘捕送醫檢查。藍貓因為被餵養到只吃香腸和鹽酥雞更添加誘捕難度，最後費了好大了力氣終於順利誘捕將牠送醫查。沒想到醫生依照超音波發現「肚子裡不是小貓仔，竟然是膿跟腹水！子宮蓄膿+子宮扭轉，腹水是整個腹腔嚴重發炎造成的」讓志工都十分揪心，隔天也立刻替牠安排手術，。

還好藍貓很爭氣，頂著膿和腹水過了一年還是堅強的活下來了，志工最後也呼籲大家「流浪品種貓的來由，都是我們『人』因為喜歡、因為可愛、因為她純種而去購買而去飼養，但是做這些決定之前，沒考慮過這是要10幾20年的事，不是1年2年然後不喜歡就棄養」。