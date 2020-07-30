貓咪與狗相處太久，會不會搞錯自己的身分呢？日本有一名飼主，家中養了3隻柴犬還有1隻貓，而貓咪的生活習慣與性格，照理來說應該與狗不同，但沒想到這一隻貓疑似受到狗的影響，吃飯時的意外舉動，讓主人也驚呼「牠是柴犬？」。

在 Instagram 查看這則貼文 白柴さき 黒柴いぶき 豆柴はづき アメショキキ（@saki.ibuki.hazuki）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 上午 5:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 白柴さき 黒柴いぶき 豆柴はづき アメショキキ（@saki.ibuki.hazuki）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 5:21 張貼

日本飼主saki.ibuki.hazuki養了4隻寵物，分別是9歲的白柴「Saki」、8歲黑柴「Ibuki」、6歲赤柴「Hazuki」，還有一隻美國短毛貓「Kiki」，由於Kiki年紀非常小且去年才加入，面對身邊都是狗的狀況，也讓牠因此受到影響，生活習慣都有點像狗。

在 Instagram 查看這則貼文 白柴さき 黒柴いぶき 豆柴はづき アメショキキ（@saki.ibuki.hazuki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 下午 3:34 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 白柴さき 黒柴いぶき 豆柴はづき アメショキキ（@saki.ibuki.hazuki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 上午 3:10 張貼

主人先前分享餵毛孩的影片，笑著說「4隻柴犬？」，只見在還未發出指令前，毛孩們完全不敢亂動，就連原本應是傲驕的貓Kiki，也是跟柴犬們蹲在飯碗前，直到主人一聲令下，牠們才敢起身大快朵頤，行為看起來非常像狗，同步吃飯的模樣，也讓不少網友表示「牠是不是以為自己是狗啊！」。