「狗我真的不行！」日前一名飼主帶著家裡的4隻柴柴出門逛街，路上巧遇另一隻柴柴，原本以為雙方會開心的玩在一起，沒想到牠們遇到的這隻柴犬竟然超膽小，不但將整張臉塞在主人胯下逃避現實，還像小朋友一樣瘋狂討抱抱求安慰，讓主人又好氣又好笑。

「柴犬《mikasa》一家の日常。」粉專飼主帶著4汪出門竟遇到超膽小柴弟弟。(影片來源/FB/柴犬《Mikasa》一家の日常。/如遭刪除請見諒)

臉書社團「柴犬《mikasa》一家の日常。」的飼主養了4隻可愛的柴犬，經常在上面和粉絲分享牠們的日常。日前一家人來到淡水老街遊玩，途中遇到一隻柴弟弟，4隻柴柴馬上熱情上前打招呼。沒想到這隻柴弟弟竟然超膽小，被4隻柴犬包圍後立刻嚇得將臉埋進主人雙腿之間，還數度哀怨的抱住主人大腿討抱抱，讓雙方主人都被逗的哈哈大笑。

影片曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「我第一次看到會害羞的柴犬」、「是怎樣？有妖怪是嗎？」、「好可愛哦～第一次看到內向的柴柴」、「怎麼那麼害羞啊！很可愛」、「人家害羞怕怕啦」、「害羞的樣子太可愛了」、「被熱情包圍」。