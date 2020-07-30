2巨蜥蜴路中央交纏狂摟 上演十八相送車主看傻

動物也會秀恩愛，讓單身狗只能無奈吃狗糧。馬來西亞柔佛（Johor）一名民眾，日前開車途中，發現路中央出現2隻蜥蜴(馬來西亞稱為「四腳蛇」)，像一對久別重逢的戀人，緊緊的擁抱在一起，沉浸在牠們的世界裡，直到聽到喇叭聲後，2隻蜥蜴才不捨的分開，畫面非常有趣。

根據《中國報》報導，駕駛劉春泉28日下午1點48分左右，開車行經居鑿市（Kluang），期間經過近清真寺路段時，發現路中央有物體在晃動，起初以為是「鵝」，因此也未在意，直到車開近一看，才發現竟是2隻蜥蜴抱在一起，牠們站直了身體，用前腳摟著對方，目測一隻蜥蜴約5公斤重，而附近應該有牠們的棲息地。

劉春泉提到，他曾試圖將車往前開，但2隻蜥蜴仍沒反應，依舊交纏在一起，並不清楚牠們是否為伴侶，還是仇家打在一起，由於畫面非常難得，他也趕緊用手機拍下，但之後路上車子越來越多，為了安全起見，他便按下喇叭驅趕，這時2隻蜥蜴才分開並回到水溝。不少網友看了笑說「拍偶像劇嗎？」、「十八相送啊」。