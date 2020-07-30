健身房擁有齊全的健身器材，運動時可不受天氣影響，是不少民眾運動的好所在。不過日前就有網友好奇，近年來健身房如雨後春筍般不斷開不停，「有沒有健身房靠什麼賺錢的八卦？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（30日）在PTT「八卦板」PO文指出，健身房的器材成本高，即便維修保養成本低，器材也可使用多年，但依舊還是有水電、人事、房租等開銷；加上網路教學資訊好取得，也有不少自己健身的人，真的會買健身課程的人其實不多，反倒是單純加入會員使用器材，但就經營考量，似乎根本賺不到錢，讓他不解「以前確實也有大型健身房倒閉的例子，但現在的健身房卻大間小間開不停，究竟它們是怎麼賺錢的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行人留言點出關鍵在於「懶人比你想得更多，一堆買了會員不去練的盤子」、「辦一年會員，然後都不去的」、「三分鐘熱度的人」、「健身房就是靠這些買了會員卻不去的人在賺錢，因為健身房就可以收更多的會員、收更多的會費」、「買了不去就代表原本預計場地只能收A的人數變A+n怎麼不賺」。

其次則是靠「會員」和「課程」獲利，「靠教練課吧」、「教練課一堂算1500元，買個30堂也4、5萬，比你想得還好賺」、「賣課賺最快」、「我沒看過健身房限制人數，除了運動中心以外都嘛是會員，能賣盡量賣，場館能塞多滿塞多滿」、「其實買教練課的非常多，尤其中年／中高年」、「教練課獲利屌打會費十倍」。