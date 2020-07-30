澳洲有一名女子，曾歷經一場重大手術，回家休養期間，家裡突然來了一隻貓，經常呆在她家不肯離開，而人與貓之間也建立起感情，直到貓咪頭部受傷就醫，醫師取出晶片後，女子才知道這一隻貓的飼主是隔壁鄰居，彷彿是幫主人來探病。

來自墨爾本朗塞斯頓的貝克(Bec Asanroda)，在一年前動了重大手術，由於術後無法自己行動，因此在家療養期間，她便請看護在家幫忙，一日她突然聽到門口有喵喵聲，看護一進門便說「我放你的貓進來囉！」，這讓貝克非常詫異，說著「我們沒有養貓啊？」，之後便看到了一隻布偶貓(Ragdoll)。

但貝克並未趕牠走，反而留貓在家與4個孩子玩，假若貓欲離開，他們也不會阻攔，期間向附近鄰居詢問，是否有人的貓走失，但都未得到回覆，直到一天貓咪的頭部，出現嚴重的傷痕，貝克趕緊帶牠至獸醫院檢查，才發現貓的身上植有晶片，成功聯繫上主人，得知貓咪名叫「雷吉(Reggie)」。

而雷吉原主人住在距離貝克家幾條街外，不過雷吉與家中其他寵物不合，因此經常逃家外出閒逛，而貝克表示願意照顧雷吉，直到牠的傷口痊癒，而雷吉的原主人也經常來探望牠，但待牠康復後，卻不願意離開貝克家，雙方經協商後，決定讓雷吉選擇自己想住的地方，最終貝克成為新主人，她也很感謝雷吉的「探病」，讓他們能變成一家人，貝克5歲患有自閉症的孩子，也因有貓的陪伴，情緒變得更加穩定。