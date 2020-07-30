不少人如果在路上看到心儀的對象，為了避免錯失良機都會上前搭訕，希望留下聯絡方式，日前台東就出現了一名「搭訕高手」，吳小姐日前帶著家裡的黃金獵犬到台東賞熱氣球，沒想到牠竟鎖定現場2名正妹，還制定一連串的「把妹計畫」，讓飼主笑稱「不知有沒有要到line？」

黃金獵犬Golden鎖定目標後開始瘋狂吸引正妹注意，最後搭訕成功！(影片來源/FB/黃金宅男。吳Golden/如遭刪除請見諒)

「黃金宅男。吳Golden」是飼主吳小姐幫一隻2歲大黃金獵犬Golden所創建的臉書粉絲團，經常在上面和粉絲分享牠的成長經歷。日前飼主帶著Golden一起環島，第三站來到台東鹿野賞熱氣球，沒想到Golden似乎鎖定草皮上2名氣質正妹，竟朝著她們的方向不停翻肚打滾，試圖吸引她們的目光。等到小姐姐向牠招手時更馬上跳起來討摸摸，讓飼主笑稱「這根本是鎖定目標，有目的的滾草皮去討摸摸，達成目的還會回頭炫耀」

吳小姐事後將影片分享到臉書，曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言「太好笑了~~」、「哇好會好會！討摸摸然後坐旁邊！說宅男我不信」、「把妹成功！」、「這個意圖明顯」、「把妹神器必中」、「後面直接坐在美女旁邊整個很自然～」、「Hen 會喔」、「專業搭訕…」、「我家的也該學了」。