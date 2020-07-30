日本一名彩妝師日前帶著愛犬出門散步，沒想到一進門，家中的橘喵竟然戲精上身，對著柴犬瘋狂磨蹭撒嬌，完美演繹何謂「一日不見如隔三秋」的思念之情，讓飼主看了搖頭直呼「我們外出散步才短短15分鐘啊…」不解到底是在演哪齣。

在 Instagram 查看這則貼文 Kaori Shinohara（@shinokao0717）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 上午 6:34 張貼

日本一名彩妝師養了一隻柴犬和四隻貓咪，抽空之餘便經常在IG帳號「shinokao0717」分享家中的犬貓日常，影片中可見，橘喵和柴犬感情黏踢踢，經常膩在一起培養感情。當天飼主意如往常帶著柴犬外出散步，沒想到才短短的15分鐘放風時間，回來後橘喵立刻熱情上前迎接，還不斷瘋狂磨蹭柴犬撒嬌，就像是在埋怨「尼怎麼出門這麼久～倫家想死你惹～」甜膩的舉止讓飼主直呼橘喵內心戲很多，不曉得是在演哪一齣。

畫面曝光後網友全被這幕療癒的畫面給融化了，紛紛留言回應「被這畫面給治癒了～心房暖暖的」、「兩小無猜～真是個溫柔的孩子」、「連一秒都捨不得分開呢」、「可愛度破表」。