試想以下情形：外出如廁總是大排長龍；手機或各式器具大到讓人難以操作；醫師開的藥並不適合你的身體；發生車禍時，你有高達47%的機率受到重傷；你每週所付出的無數無薪工時不受到認可或重視……如果你覺得上述情況似曾相似，很有可能你就是女性。

《被隱形的女性》揭露，在這個主要為男性打造的世界裡，人們總是系統性的忽略了一半的人口。自由人權活動家佩雷茲首度融合全球跨領域的案例分析、故事，以及研究，揭露性別分析資料不足所造成的嚴重偏誤，說明女性以哪些隱而不顯的方式遭到漠視，以及此種現象對女性的健康與福祉所造成的影響，並為我們提出可行的解決方案。

【精彩書摘】

美國科技記者史蒂文．勒維（Steven Levy）於1984年出版了暢銷書《駭客列傳：電腦革命俠客誌》（Hackers: Heroes of the Computer Revolution ）。勒維筆下的俠客全都才智雙全。

他們全都只有一個目標。他們全都是男人。而且，他們的性生活都乏善可陳。「你要當駭客，就要遵守駭客倫理，而你早就知道哪些事既沒有效率又浪費精力，比如女人，她們會消耗太多時間，占據太多記憶體，」勒維解釋。「直到今天，大體上女人仍被視為無法預測、不按牌理出牌，」一名駭客這麼告訴他。「一名駭客（當然，駭客的預設值是男人），怎受得了那麼不完美的生物？」

勒維大言不慚的寫下如此直白的厭女言論，但寫了2段話之後，他居然表示自己無法解釋為何駭客文化多半「僅限於男性」。他寫道：「儘管令人難過，但事實就是世上從來沒有出現過具備明星特質的女駭客，沒人知道箇中原因。」勒維，雖然我也不知道為什麼，但我們不妨大膽推測一下。

公開厭女的駭客文化，和欠缺女駭客的謎樣原因之間顯然有所關聯，但勒維沒有意識到兩者的因果關係，只是強化了天生聰明的駭客多半是男人的迷思。到了今天，恐怕沒有比電腦科學更受才智偏誤箝制的職業了。卡內基美隆大學（CarnegieMelon University）為大學先修課程的電腦科學教師辦了個夏季進修班，有名參與的高中教師問道：「愛寫程式的女孩到底去哪兒了？」他思索道：「我有很多熱愛電腦的男學生。好幾對家長告訴我，除非有人阻他們的兒子，不然他們的兒子可以寫一整晚的電腦程式。但我到現在還沒遇過這樣的女生。」

這話也許不假，但另一位教師則指出，就算女學生不會花整晚使用電腦，並不代表她們不愛電腦科學。這名教師回憶自己當學生時的情景，描述她上大學的第一門電腦課時，她「愛上了」寫程式。但她並沒有徹夜不眠，甚至沒有把大部分的生活都耗在寫程式上。「徹夜不睡只為做一件事，是心無旁騖的表現，但除了表現他們的熱愛，同時也代表他們不夠成熟。

女生對電腦和電腦科學的熱愛，表現的方式可能和男生大不相同。要是你只專注於那樣的狂熱行為，那麼你當然只注意到那樣的年輕男性。雖然有些女生也會出現狂熱行為，但大部分都不會如此極端。」

把典型男性行為視為電腦科學方面的天賦，並沒有考量到女性的社會化過程。要是女生出現反社會行為，很容易會受到欺負與懲罰，但男生並不會。而且更奇怪的是，早期寫程式原被視為女性的長項。事實上，婦女就是第一代的「電腦」，在機器取代她們之前，女性老早就在軍隊中負責複雜的數學運算、解決問題取代。

機器取代女性後，男性還是花了許多年的時間才取代婦女在電腦領域的地位。全世界第一台可使用的數位電腦ENIAC於1946年首次亮相，而背後負責編寫程式的是6名女性。1940與1950年代，絕大多數編寫程式的人都是女人， 《柯夢波丹》雜誌（Cosmopolitan ）於1967年刊登了一篇題為〈電腦女孩〉（_eComputer Girls）的文章，鼓勵女性加入編程行列。「寫程式就像規劃一場晚宴一樣，」電腦界的先驅葛蕾絲．霍普（Grace Hopper）解釋。「你必須提前規劃，安排每件事的先後順序，這樣當你需要某樣東西時，它已經準備好了。編寫程式仰賴耐心以及處理細節的能力。在寫程式方面，女性可說是『天生好手』。」

(本文摘自《被隱形的女性：從各式數據看女性受到的不公對待，消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視》/商周出版)

【作者簡介】

卡洛琳．克里亞朵．佩雷茲（Caroline Criado Perez）

英國作家、廣播主持人、女性主義倡議者。曾獲選年度自由人權活動家，並由英國女王親授大英帝國勳章。擁有牛津大學英國語文學學位，並曾於倫敦經濟學院研習行為與女性經濟學。現居倫敦。

【譯者簡介】

洪夏天

英國劇場工作者與中英法文譯者，熱愛語言文字書籍。譯作：《騙局》、《天天在家玩創藝》、《湯姆歷險記》、《看漫畫了解人體感官》、《柏拉圖和笛卡兒的日常》、《吸血鬼伯爵德古拉》、《我們為何從眾，何時又不？》、《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰》、《浮華世界》（以上均為商周出版）。