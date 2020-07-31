試想以下情形：外出如廁總是大排長龍；手機或各式器具大到讓人難以操作；醫師開的藥並不適合你的身體；發生車禍時，你有高達47%的機率受到重傷；你每週所付出的無數無薪工時不受到認可或重視……如果你覺得上述情況似曾相似，很有可能你就是女性。

《被隱形的女性》揭露，在這個主要為男性打造的世界裡，人們總是系統性的忽略了一半的人口。自由人權活動家佩雷茲首度融合全球跨領域的案例分析、故事，以及研究，揭露性別分析資料不足所造成的嚴重偏誤，說明女性以哪些隱而不顯的方式遭到漠視，以及此種現象對女性的健康與福祉所造成的影響，並為我們提出可行的解決方案。

【精彩書摘】

許多新科技，不管可穿戴還是不可穿戴，對女性依舊一無所知。

整個科技業都由男性主導，那些表面上自稱男女通用，事實上獨厚男性的產品多不勝數。比如對女性手腕來說太過寬大的智慧型手表，地圖程式提供「最快速」的路線，卻沒有考量到女性對「最安全」路線的需求。

科技業裡忘記女性的例子實在不計其數。虛擬實境的頭戴式裝置都比一般女性頭部尺寸要大；男人穿起「觸覺外套」（haptic jacket，一件能模擬觸感的外套）十分合身，但一名女性試用者表示，「外套太寬鬆，裡面還可以再套一件冬季厚外套」；擴增實境眼鏡的鏡片分得太開，女生戴起來很難對焦，「不然就是一戴上就滑下我的臉」。我從上電視、公開演講的經驗得知，麥克風裝置往往太大，不是仰賴腰帶固定，就是需要一個大口袋裝。因此大半的洋裝都不能穿。

而在運動科技，把男性當作人類預設值的現象似乎特別廣泛。拿最基本的來說吧，跑步機上的熱量消耗計算幾乎不適用於任何人，但要是你是男性，上面的數據對你來說比較準確，因為它是以一般男性平均體重來計算：基本上，大部分運動器材上的熱量消耗數值，都是根據相當於70公斤的男性來估算。

雖然你可以改變體重數值，但它的熱量消耗程式依舊是根據一般男性的身體構造計算。女性的體脂肪通常比男性高，肌肉組成較低，而且各種肌肉纖維的比例也與男性不同。也就是說，就算考量體重的差異，一對體重相同的男女，男性燃燒的熱量也會比女性多8%。然而，跑步機並沒有將這個差異納入公式中。

穿戴式科技問世了，但情況依舊沒有改善。一份研究分析市面上最常見的12個體能監控儀，發現它們都低估了做家務時的步數，最嚴重的低估了75%（這是歐姆龍〔Omron〕品牌產生的結果，不過在一般步行或跑步時，誤差值低於1%），而做家務時燃燒的熱量也被低估，最嚴重的低估了34%。

謂為奇聞的是Fitbit軟體，當女性進行極為常見的日常活動—推娃娃車時，居然沒有計入活動量；當然，男人也會推娃娃車，但相比之下全球75%的無薪照護工作都由女性完成，因此女性推娃娃車的機率顯然遠高於男性。另一份研究十分少見的含括了一半的女性參與者，而研究人員發現所有的運動裝置顯然都高估了卡路里燃燒量。可嘆的是，這份研究沒有按性別分析，因此我們無法得知其中是否有性別差異。

就算女性是主要的潛在顧客群，科技開發人士依舊忘記她們的存在。美國65歲以上的人口中，女性占了59%，而在獨居人口中，女性占了76%，代表女性對輔助技術（assistive technology）的潛在需求較高，比如偵測跌倒的裝置。而我們手上的資料也顯示，年老婦女不只跌倒的機率高於男性，女性因跌倒而受傷的機率也高於男性。分析美國急診部門一個月的就醫紀錄顯示，22,560名因跌倒受傷的傷患中，71%是女性。女性骨折的機率是男性的2.2倍，女性必須住院治療的機率是男性的1.8倍。

儘管由此看來，女性對防跌措施的需求顯然比較高，而且還有研究指出，女性容易跌到的處所、原因和方式都與男性不同，但相關科技在發展的過程中卻完全沒有進行性別分析。

(本文摘自《被隱形的女性：從各式數據看女性受到的不公對待，消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視》/商周出版)

【作者簡介】

卡洛琳．克里亞朵．佩雷茲（Caroline Criado Perez）

英國作家、廣播主持人、女性主義倡議者。曾獲選年度自由人權活動家，並由英國女王親授大英帝國勳章。擁有牛津大學英國語文學學位，並曾於倫敦經濟學院研習行為與女性經濟學。現居倫敦。

【譯者簡介】

洪夏天

英國劇場工作者與中英法文譯者，熱愛語言文字書籍。譯作：《騙局》、《天天在家玩創藝》、《湯姆歷險記》、《看漫畫了解人體感官》、《柏拉圖和笛卡兒的日常》、《吸血鬼伯爵德古拉》、《我們為何從眾，何時又不？》、《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰》、《浮華世界》（以上均為商周出版）。