一名外國人妻日前領養了一隻黑白毛色的小兔子，沒想到卻突然發現牠竟是懷孕媽媽，幾天後就產下了另外5隻可愛的兔子寶寶，成為了「買1送5」的意外事件，而這些驚喜到來的寶寶們也成為了這對夫妻「甜蜜的負擔」。

一名人夫在論壇《Reddit》中發文，表示自己的妻子前陣子去領養了一隻黑白毛色的小兔子，沒想到牠早就有孕在身，帶回家不久後就產下了另外5隻兔子寶寶，意外上演了「買1送5」的情節。從這名人夫PO出的影片中可以看見，5隻毛絨絨的兔子寶寶並列成一排，正乖巧地吃著碗中的葉子大餐，可愛的模樣讓夫妻兩人的心都被融化了，不過他也透露要一次幫這5隻兔子寶寶取名字是一件難事，讓他們陷入了一陣糾結當中，而目前也已經有朋友願意將其中2隻給帶回家領養。

網友們看到影片也都紛紛驚呼可愛，「我的天啊！這些兔子寶寶也太可愛了吧！」、「贈送的小兔子！牠們太毛絨絨了」、「牠們喜歡那些葉子，這影片可以讓我開心一整天」、「看著兔子吃東西是世界上最可愛的事情」、「多划算的交易，可以獲得這麼可愛的兔子寶寶」；此外也有網友貼心提醒飼主要記得將兔子用性別分養，防止牠們再生下更多的小孩。