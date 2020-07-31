動物們小的時候大部分都非常活潑且調皮，就連性格較為高冷的貓咪也不例外。外國最近瘋傳一段影片，一隻雪白色的小奶貓走到牆角處躲藏，看見主人出現後便立刻跳出想要嚇主人，超萌的舉動讓網友們全都融化了，還配合著牠直呼：「太可怕了！」。

kitten doing prank is the cutest thing ever pic.twitter.com/RWkybMp1sV — Kittens (@kittensfolder) July 27, 2020

從影片裡可以看到，一隻雪白色的小奶貓搖搖晃晃地走到了門框旁邊的角落，並且暗中觀察著主人的動靜，直到發現主人出現在門邊後立刻連跳了2次，似乎是想要嚇唬主人，等到惡作劇結束後小奶貓也馬上逃離現場，留下了「被嚇壞」愣在原地不知所措的主人，和在旁邊目睹全程笑到不行的拍攝者。

網友們看見這段影片全都被小奶貓的行為給萌翻了，紛紛留言：「我要被可愛哭了」、「我家的貓也對我做過類似的事情」、「我無法承受這麼多的可愛…」、「原來你是忍者貓！」、「哈哈哈我被嚇到了！」、「我閱讀過相關的文章，當小貓這麼做的時候主人最好做出反應，讓牠們建立自信心」。