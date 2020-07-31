世上最懶的狗！阿根廷一名飼主養了一隻看門狗，原本希望牠能使出看家本領，但有趣得是，他卻替狗取名為「Lazy(懶惰)」，而愛犬也不負主人的期望，果真非常懶惰，經常躺在地上耍廢，主人在清掃落葉時，也難以將牠趕走，只能手動分次抬起狗的四肢，有趣畫面讓人看的剖腹大笑。

狗主人路喬(Lucho Bugallo)養了一隻10歲黃金獵犬「Lazy(懶惰)」，但牠就如名字一樣，非常懶惰，儘管自家前院有一大片草原，看在普通狗的眼裡，這可說是「狗界天堂」，但對於Lazy而言，卻完全不加分，因為牠從小就很懶惰，總是喜歡找角落躺著曬太陽，直到主人放飯，牠才會開心的爬起來。

路喬對於Lazy的懶惰並不在意，也不想逼迫牠做事，只希望愛犬可以過得開心，一日路喬在院子清掃落葉時，只見Lazy躺在牆邊，身旁全是落葉，儘管路喬在一旁打掃，甚至還掃到Lazy的臉，但牠仍無動於衷，路喬只好用手動的方式，將Lazy四肢分次抬起，清掃被牠壓在腳下的落葉。影片曝光後，不少網友笑著說「狗如其名」、「世界上最懶的狗啊」。