不少品種的狗狗貓咪到了換毛的季節都會開始掉毛，這時主人就必須拿出梳子幫忙梳毛，避免牠們在活動的時候掉毛，讓家裡變成「毛髮滿天飛」的狀態。一名大陸飼主就幫家中的薩摩耶梳毛，然而被梳下來的毛量十分驚人，竟可以堆起一座小山擋住整個薩摩耶的身體，讓網友們看到都驚呆了。

在影片一開始這名男飼主先是將薩摩耶抬到準備好的毯子上面，隨後就拿起梳子開始由下往上進行分區梳毛，而且他還相當專業地準備了許多把不同造型和功能的梳子，薩摩耶就乖巧地躺在地上任主人擺布，而被梳下來的毛髮則不斷地堆積在前方；但隨著時間的流逝，那堆毛髮的體積也越來越驚人，逐漸變成一座小山，最後甚至都快要擋住了鏡頭中的薩摩耶，只不過牠「本狗」對此似乎不感興趣，梳完毛了還是保持著慵懶的狀態，在一旁呈現昏昏欲睡的樣子。

影片曝光之後，網友們全都驚呆了，同時對於薩摩耶的毛量也有些羨慕，「他掉那麼多毛怎麼就是不禿呢，怎麼我掉幾根就天靈蓋都要露出來了呢」、「這可以給他做一床真毛被吧」、「最可怕的是，薅了那麼多毛，狗子還是那麼胖」、「有些人什麼都不做就禿了，有些狗怎麼剃都禿不了」、「這是養了只綿羊吧」、「你不說這是狗我還以為你在薅羊毛」。