多數人提倡「領養代替購買」，因此不少狗主人選擇至收容所領養動物。南非有一名狗主人，領養了一隻剛戒奶的阿拉斯加雪橇(Alaskan Malamute)幼犬，當時牠毛茸茸的像一顆小球，因此誤以為牠是小型犬，沒想到2年後越長越大，甚至超乎狗主人的預期，超巨體型讓不少路人直呼「牠像是獅子」。

在 Instagram 查看這則貼文 Trez & Tydus（@trez_and_tydus）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 26 日 下午 3:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Trez & Tydus（@trez_and_tydus）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 26 日 上午 7:29 張貼

尤娜(Yumna Saloojee)在5年前，領養了一隻阿拉斯加雪橇幼犬Tydus，當時牠毛茸茸的宛如一顆球，體型非常的小，因此誤以為牠是小型犬，豈料2年半後，Tydus竟爆衝長大，體重已經重達54公斤，毛也越長越長，宛如巨形毛球，如今5年過去，Tydus體型也比一般的阿拉斯加雪橇犬來得大。

在 Instagram 查看這則貼文 Trez & Tydus（@trez_and_tydus）分享的貼文 於 PDT 2015 年 7月 月 22 日 上午 9:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Trez & Tydus（@trez_and_tydus）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 4 日 下午 3:57 張貼

尤娜表示「老實說，牠的體型會這麼大，全是因為毛的關係，原本沒料到牠會變得如此大隻，如果牠突然撲向我，我肯定會被壓垮」，也因為Tydus比正常狗還巨大，每當他們出門散步時，路人都會停下腳步攀談，更稱牠大的像頭獅子，或進一步詢問Tydus的年齡、品種、體重等，尤娜笑著說「畢竟在路上看到『獅子』的機率不多啊！」。

在 Instagram 查看這則貼文 Trez & Tydus（@trez_and_tydus）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 3 日 下午 3:43 張貼

Tydus雖然身材魁梧，但性格卻非常溫柔，甚至很喜歡擁抱、玩摔角，尤娜提到「如果牠的外貌沒吸引到你，那你肯定會被牠的個性吸引，牠非常的活潑可愛，贏得所有人的喜愛，非常有魅力」。尤娜也替牠創了IG帳號「trez_and_tydus」，擁有15.3萬名粉絲，而他不只養了tydus，還有一隻9歲的非洲灰鸚鵡(Congo African grey)Trez。