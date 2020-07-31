和一個人事物相處太久，有時總會在不知不覺中受到些許的影響。日本一名木雕師製作了一些黑色柴犬的木雕作品，然而她所飼養的黑柴似乎誤會了自己的身分，竟融入雕像作品中，整個畫面看起來毫無違和感，不仔細看很可能就分辨不出來到底哪一隻才是真的黑柴。

推主「はしもとみお」是一名動物木雕師，她經常會在社群平台中分享自己的作品，此外她也有飼養一隻黑色的柴犬。最近，はしもとみお正在製作一些黑柴的木雕作品，不過似乎是和這些雕像相處了太久，黑柴竟然主動去親近它們，甚至還融入其中和它們坐在同一個台子上，或是擺出了相同仰躺在地面上的姿勢，看起來就像是把自己也當成了雕像，逗趣的模樣讓飼主看了相當哭笑不得。

可愛又有些呆萌的黑柴成功擄獲不少網友的心，大家紛紛留言：「前面的雕像看起來栩栩如生呢！狗狗坐在後面好安靜乖巧～」、「我還以為地板上的兩隻狗狗都是真的呢！」、「我以為羊駝是真的哈哈哈」、「所以你的狗是…哪一隻？」、「羊駝真的不是真的嗎？」。