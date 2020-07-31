俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）一間商場外，出現一隻棕色哈士奇，每天早上都會窩在角落，看起來相當可憐，當地人都認為牠是流浪狗，因此感到非常不忍，直到路人上前想安慰浪狗時，驚覺旁邊貼了一張紙條，才知道被耍了，原來牠是在等主人下班。

在 Instagram 查看這則貼文 МОЯ ЦЕЛЬ,ПОКОРИТЬ ВАШИ СЕРДЦА（@khaski_v_sinem_svitere）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 22 日 下午 12:51 張貼

哈士奇窩在商場牆邊，引來不少路人靠近關心，發現牠身邊貼了一張字條，寫著「這隻狗並沒有被遺棄，只是在等主人下班啦！」，以及飼主的聯絡電話，狗主人斯韋特蘭娜（Svetlana）表示，每當她出門上班後，愛犬就會感到寂寞而不斷吠叫，甚至從早上吠到下午，鄰居也因此向她反映。

斯韋特蘭娜提到「牠的表情很難過，因為我不在身邊，牠非常想我，即使我放開牠，牠也會待在原地等我」，再者也擔心愛犬狂吠，恐會造成鄰居困擾，甚至被房東趕出去，只好出此下策，帶狗一起上班，上班前她就會將愛犬留在公司附近的商店旁。

斯韋特蘭娜也擔心，愛犬在等待期間會被有心人士帶走，因此每小時會走10分鐘的路程，來查看愛犬的狀況，中午40分鐘的休息時間，也會帶愛犬吃飯、散步，由於哈士奇毛多耐寒，因此可承受極低的溫度，在外並不會因寒冷而凍死，而哈士奇也真的會在原地坐8小時等主人，斯韋特蘭娜表示「我不認為牠是狗，牠是我的朋友、孩子，我們都是魔羯座，我非常了解牠，牠也了解我」。