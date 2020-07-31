不少飼主都會購買玩具回來給寵物們玩，但每隻寵物也都有屬於自己不同的喜好，甚至是害怕的東西，在挑選玩具時一定要特別注意。日本一名鏟屎官最近就買了一隻「電動魚」玩具想給自家的喵皇玩，沒想到搖擺的魚尾太過栩栩如生，讓貓咪怕到躲到一旁的門後，眼神中流露出來的驚恐更是笑翻所有網友。

這名飼主「@mocanonno」家中養了一隻名為「查克」的挪威森林貓和一隻名為「吉吉」的黑貓，他經常會在推特中分享這兩隻貓的生活點滴。最近，這名飼主購入了自己一直很感興趣的電動魚玩具，希望愛貓們可以玩得開心，沒想到最後的結果卻不如預期。

只見他分享的影片中，電動魚玩具被放置在貓抓板上非常賣力地擺動著自己的尾巴，但查克好像對此感到有些害怕與不解，整隻貓躲在一旁的門後，僅露出半張臉用眼睛默默地觀察，似乎還流露出了一些驚恐的眼神，讓網友們全都笑歪了，「貓：『當時我害怕極了』」、「可憐弱小又無助」、「不要說貓了，我看著都害怕」。

另外一隻貓吉吉雖然不像查克一樣膽小，但對這個新玩具似乎也不感興趣，只是在一旁默默地看著它。而推主事後將電動魚的開關關上擺到查克面前，牠卻眼神放空直視遠方，就是不願看見這隻電動魚玩具。