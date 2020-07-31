你有看過虎群狩獵時，激烈搶食、博鬥的樣子嗎？大陸橫道河子貓科動物飼養繁育中心日前拍到，數隻東北虎(又稱西伯利亞虎)搶食一隻小鳥的照片，牠們為了成功捕到鳥，甚至紛紛跳起來，堆疊在一起，彷彿是一座山，讓不少人驚呼不已。

綜合外媒報導，東北虎主要布於俄羅斯東南部、北韓和大陸東北等地區，以野豬、鹿、麝、狍子、斑羚等動物為食，由於人類非法偷獵等因素，導致東北虎數量下降，因此2008年被列為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一，之後大陸也將牠作為國家一級保護動物物種之一。

目前世界最大東北虎人工飼養繁育基地，位於黑龍江省海林市的橫道河子貓科動物飼養繁育中心，在1986年成立時，當時只有8隻老虎，如今成功繁育到1000多隻，日前繁育中心拍攝到虎群獵捕畫面，從照片上來看，20幾隻東北虎發現一隻鳥後，開始博鬥搶食，為了捉到飛起來的鳥，牠們甚至堆疊成山互踩，形成非常驚人的畫面。