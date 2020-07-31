公獅在大家的心目中都是非常威嚴、兇猛的存在，然而最近卻有攝影師拍到了牠們威風盡失的「漏氣」片段，只見一隻公獅在面對母獅強勢的咆哮和進攻時，竟不斷害怕地往後倒退，雖然過程中曾有過反擊的念頭，但整個氣勢還是慘被母獅輾壓，讓不少人看到後都覺得十分震驚。

(影片來源/YouTube/WhatYouTweetInsta)

根據外媒報導，這段畫面是由29歲的攝影師賈維里（Urmil Jhaveri）於印度古吉拉特邦（Gujarat）的吉爾森林（Gir Forest）中拍攝的，在影片一開始公獅略佔上風，但母獅不甘示弱，不斷地朝著牠兇猛地咆哮著，還抬起手朝牠的臉上進攻，雖然公獅嘗試阻擋，不過還是被逼得連連向後倒退，還做出了幾個有些害怕的表情，最後母獅準備趴回地上休息，但見公獅還是朝牠靠近，又低吼了幾聲以作警告。

賈維里對於可以親眼目睹並記錄這樣難得的畫面感到相當興奮與開心，「9年來我一直在觀察亞洲獅，從來沒有遇過這樣的時刻」；據報導稱，這個母獅咆哮的過程其實是亞洲獅在交配前會進行的儀式，但通常很少被人們給捕捉到。