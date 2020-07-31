動物若突然消失，主人都會非常難過。日本有一名飼主，發現家中倉鼠竟離家出走，找遍全家都沒看到，讓他非常的傷心，直到他打算清理地板時，才發現倉鼠的藏身處，讓他傷心的眼淚秒乾，而照片曝光後，超萌模樣也融化21.6萬名網友。

日本網友@kiririham養了2隻短尾侏儒倉鼠(Djungarian Hamster)，分別是公的牛奶(みるく)，皮毛為珍珠白色，還有母的茶(おちゃ)，毛色帶有一點黃色，日前他回到家後，發現牛奶竟不見了，之後把家裡找了一遍又一遍，甚至還將窗簾拆下來檢查，不放過任何一處倉鼠可能躲藏的地方，卻始終未找到牠。

記憶に無いけど私がうっかりみるくをちりとりに格納してしまったんだわ…気をつけなければ🥺ごめんねみるくと反省していたら



交代で散歩してたおちゃが普通にスっと入って行って出てきた

あっこれちげーわ

みるくも自分で出入りしてるわこれ

あっそーなの pic.twitter.com/tl1trehRH8 — きり (@kiririham) July 28, 2020

@kiririham感到非常難過，期間打算要清理地板，當他拉起小型掃具的掃帚時，發現牛奶竟躲在畚箕裡，彷彿將這當成自己的私人空間，而四周還散落葵花籽屑，被主人發現後，牛奶甚至露出「被你發現了啊！可以關上門嗎？」的表情，而原PO也提到，倉鼠將葵花籽藏於臉頰兩側，然後躲到畚箕裡偷偷吃，讓他完全沒料到。