動物若突然消失，主人都會非常難過。日本有一名飼主，發現家中倉鼠竟離家出走，找遍全家都沒看到，讓他非常的傷心，直到他打算清理地板時，才發現倉鼠的藏身處，讓他傷心的眼淚秒乾，而照片曝光後，超萌模樣也融化21.6萬名網友。
日本網友@kiririham養了2隻短尾侏儒倉鼠(Djungarian Hamster)，分別是公的牛奶(みるく)，皮毛為珍珠白色，還有母的茶(おちゃ)，毛色帶有一點黃色，日前他回到家後，發現牛奶竟不見了，之後把家裡找了一遍又一遍，甚至還將窗簾拆下來檢查，不放過任何一處倉鼠可能躲藏的地方，卻始終未找到牠。
@kiririham感到非常難過，期間打算要清理地板，當他拉起小型掃具的掃帚時，發現牛奶竟躲在畚箕裡，彷彿將這當成自己的私人空間，而四周還散落葵花籽屑，被主人發現後，牛奶甚至露出「被你發現了啊！可以關上門嗎？」的表情，而原PO也提到，倉鼠將葵花籽藏於臉頰兩側，然後躲到畚箕裡偷偷吃，讓他完全沒料到。
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