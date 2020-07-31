一名吳姓網友昨（30日）前往客戶家送貨，沒想到沒見到客戶，卻看見門前小黑竟然叼著一隻全雞和整條吳郭魚，開心舔舌，一旁還有一個熟悉的粉色塑膠盤，疑似是偷吃供品被當場抓包。畫面曝光後網友全笑翻了，直呼「小黑，阿祖在後面瞪你，有感覺到嗎？」

原PO在臉書PO文分享前往客戶家送貨的有趣經歷，直言「去客戶家送貨，沒見客戶只見阿黑叼著雞和魚在顧厝…」畫面中可見，小黑叼著全雞和整條吳郭魚，爽趴在家門口，大吃特吃，一旁還有一個熟悉的粉色塑膠盤，讓原PO覺得事情不單純，懷疑小黑正在偷吃供品，不禁為牠之後的處境捏一把冷汗，「讓我們來替阿黑祈禱，阿黑願你一生平安啊！」

不少網友看到這一幕全笑翻了，紛紛留言直呼「欸害」、「穩細欸」、「事情大條了」、「看樣子，豬肉已經毀滅」、「要被共咖蹭（打屁股）了！看是神明共還是主人回來共」、「下頓竹筍炒肉絲了小黑」。