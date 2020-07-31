芬蘭一名網友Tiina Paappanen日前外出散步時，突然聽到一陣「啾啾」的鳥鳴聲，原以為是附近有小鳥覓食，沒想到竟看見一隻刺蝟媽媽帶著四隻刺蝟寶寶過馬路，屁顛模樣吸引57萬網友目光。

Tiina Paappanen透露，受到新冠肺炎疫情影響，只能在庇護區進行隔離，當天她卻在散步期間，目擊刺蝟媽媽帶著四隻肉球寶寶準備過馬路，過程中刺蝟寶寶不斷發出「啾啾」的鳴叫聲，而媽媽也一刻不得閒，為了引導寶寶們跟上牠的腳步，在馬路上不斷穿梭。

Tiina Paappanen表示，因為擔心刺蝟家族在馬路上會有危險，她不得不停在路邊，攔下來往的車輛；至於第一次聽到刺蝟寶寶不斷發出的「啾啾聲」她也覺得十分驚奇，「原本還以為是樹上的小鳥發出的鳴叫聲！」

畫面曝光後，吸引逾57萬網友觀看，眾人全被刺蝟寶寶屁顛著過馬路的模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「噢太可愛了！我從來沒聽過刺蝟寶寶的叫聲呢」、「影片讓我療癒一整天」、「好有愛的一家人」、「太棒了！這影片必須分享」。