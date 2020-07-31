每年的4月底至6月上旬，是螢火蟲出沒的最佳季節。不過日前卻有一名住在南投埔里的民眾，在家中房間驚見螢火蟲出沒，讓她爆氣直呼「一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（30日）在臉書社團《爆怨公社》上傳兩張在房間捕獲的螢火蟲照片，忍不住抱怨「到底為什麼我房間會有螢火蟲啦！第二隻了餒！一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊！」

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言調侃「剩兩格電量，晚上記得幫牠充電」、「螢火蟲只能在暗處欣賞，燈打開跟蟑螂沒兩樣」、「根本就是屁股發光的蟑螂」、「牠就像是蟑螂屁股沾到螢光粉」；不過也有人認為「你家環境一定夭壽讚！螢火蟲是環境好壞的指標之一耶！」、「住家附近水質好環境優才容易生存」、「你房間環境好喔」。

另外也有專業網友提醒，「記得下次不要用手抓哦！人類的體溫對螢火蟲而言太高了，被我們觸碰後或受到驚嚇後牠回去就會死了」、「而且螢火蟲怕光害所以也不能開閃光燈拍牠」。