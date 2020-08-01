為何法國男子總是懂得取悅女性？

為何法國女人永遠能吸引他人目光？

❤

因為，

法國人早在愛的漩渦裡，翻滾了九百年

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嘉霍琳八十歲時住進養老院，依舊風情萬種。但很多事她都不記得了，有天她問閨蜜：「我有幾個丈夫？」「兩個」。「什麼？只有兩個！」嘉霍琳有點挫折。因為，對法國人而言，愛情定義了人的價值。

💓法國人的愛情守則💓

✽獻殷勤、取悅女士是必要的法式態度

✽愛情是場不亮出底牌的遊戲，永遠要保持神祕

✽性慾是愛情必要元素，無論幾歲都不能用肥肉與亂髮埋葬自己

【精彩書摘】

年輕男人愛上年長女人的主題，或反過來，是典型的法國現象。它不會出現在德國、英國、義大利、西班牙、斯堪地那維亞或美國文學中，雖然來自這些國家的男孩也同樣會受到伊底帕斯心理發展階段的影響―如果佛洛伊德說得沒錯的話。因此法國文化在一個人的心理發展中加入了什麼，才創造出這種社交―情欲模式？以下是我對這個問題的幾點思索。

1.法國將一切事物情欲化，包括母子關係。大多數法國母親可以毫無困難愛撫孩子，無論是男孩女孩，即使孩子長大後，他們還是會說出「我親愛的」這種話。我看過十二歲和十四歲的法國男孩和母親相擁而眠，這對同年齡美國男孩來說很不可思議。我們有些人還記得《好奇心》這部電影，在裡面母親和她青春期兒子睡在一起，兩個人都沒發生什麼可怕的事。再說一次，只有在法國才會拍出這部電影！

2.法國人非常重視情欲，以至於所有年齡的女人都會努力維持性魅力。這表示他們會保持身材，去做頭髮，穿著時髦，就算到了七、八十歲也一樣。法國女人可不會用舒適的肥肉或邋遢的一頭亂髮埋葬自己！沒錯，階級和地區會有影響：唯有純種馬長得像犁田的馬，巴黎上層資產階級才會看起來像奧弗涅的農民。

3.中世紀法國宮廷交際圈鼓勵年輕男人愛上成熟女性，在舊政權時期也讓年紀較長的貴族女性享有同樣的特殊待遇。例如杜德芳夫人六十八歲時，雙目失明，她深深愛上五十五歲的英國收藏家霍雷斯．華波，於是後者必須擔任年紀較輕的追求者角色。約在同時期，富有的資產階級女性如喬芙航夫人，也開始設立沙龍，作為年輕男子「入世」的途徑。無論是作家、哲學家、科學家或只想躋身上流社會的這些男人都要靠年長女人提供一個讓他們露臉的地方，替他們遊說以爭取認可，進入學術界，被同儕接受。

4.法國男孩和女孩在兒時和青春期閱讀的中世紀羅曼史和傷感小說，是他們成年後的行為典範。每一代以這些典範為行為基準的男女又加入新的篇章，在原有脈絡中啟發新的故事。

今天，像是出現在巴爾札克小說《三十歲的女人》中的三十歲女人，已經變成五十歲或年紀更大的女人。在美國和法國，無論是單身、已婚、守寡或離婚的女人，比以往更常尋找較年輕的伴侶。現代人愈來愈長壽，愈來愈注重飲食，醫療更進步，加上流行整型手術，女人有經濟能力，因此她有可能年紀很大時還保有性魅力。也就是說，如果她想這麼做的話，而確實許多法國女人想要的就是這些。

當然，年紀較大的男人找個年輕情婦或妻子還是比較常見，特別是他有錢又有名望。多少報紙上的知名演員、政治家和企業家的照片裡，身旁的第一任、第二任或第三任妻子看起來就像他們的女兒？然而在法國小說和戲劇卻相對較少敘述年長男人對年輕女子的熱情。

另一方面，到了一八六九年福樓拜出版《情感教育》時，年輕男人與年長女人相愛的主題幾乎已經稀鬆平常。那時連一些女性作家都開始觸及這個主題，其中最有名的就是喬治．桑，她的生活與著作，都有著深刻的女性觀點。

(本文摘自《法式愛情：法國人獻給全世界的熱情與浪漫》/貓頭鷹出版)

【作者簡介】

瑪莉蓮．亞隆Marilyn Yalom（1932-2019）

女性主義史學家。史丹福大學性別研究中心研究員。1991年獲得法國學術教育最高榮譽「學術界棕櫚葉勳章」。

有大量學術著作，被翻譯成二十種語言。如《乳房的歷史》、《太太的歷史》、《閨蜜》、《女王駕到：西洋棋王后的歷史》。《乳房的歷史》一書出版後引起廣大迴響，更觸發了一波身體書寫風潮。

【譯者簡介】

何修瑜

台灣大學歷史系學士，紐約理工學院傳播藝術碩士。自從十歲看了《簡愛》之後就立志成為譯者，長大後如願以償。譯有《解構愛情》、《伊斯蘭新史》、《鄂圖曼帝國的殞落》、《西敏寺的故事》等十餘本書。