幾個月前，福特汽車宣布跨入一個新的領域：製造醫療用防護面罩。發起這個計劃的團隊是一群自發性組成的員工。憑著熱情、創意和學習力，他們在極短的時間內達成目標。

「我們一開始是初學者，是在學習的過程中變聰明的。」團隊成員說。

另一家公司，總部設在上海的林清軒精油護膚品牌，原來在中國有三三七家門市。疫情期間，它從百分之百的實體店，一夜之間轉型為線上銷售模式。原來領導人還擔心公司會破產，結果業績比前一年還成長二○％。

當全世界都被危機籠罩，很多公司也因此被迫進行了過去數十年，甚至百年從來沒有過的改變。 他們加快創新的腳步，調整組織的模式，果斷地拔擢新的人才。

他們都變成了初學者。事實上，這就是今天很多公司在全球疫情中能夠全身而退，甚至化危機為機會的原因。面對後疫情的新常態，公司必須重新思考所有課題，包括工作方式、組織結構，以及領導人的角色。

當所有人第一次經歷這樣的衝擊，不論對個人或公司來說，這個時候最重要的配備可說是是學習力。開放的心胸，不斷吸收新資訊，並快速採取行動，才可能在變動中找到生存，甚至勝出的機會。

難怪知名教練布雷格曼（Peter Bregman）說，曾經有人問他，假如公司只能教員工一件事，哪一件事的影響會最大？他立刻給了一個清楚的答案：「教員工如何學習。」。

本期，我們越洋專訪歐洲管理大師、「隱形冠軍」一書作者西蒙（Hermann Simon）。他說，對這個時代的企業來講，有三件事情最重要：第一、你必須抱有很高的企圖心和標準，要成為市場上最好的公司；第二，要保持聚焦，只有聚焦才能夠達到世界一流的水準；第三，要全球化。

「如果你只知道中國市場，就會丟掉八三％的全球市場；如果你只知道台灣，則會丟掉九八％的全球市場。」他說。

品牌大師林斯壯在本期的專欄指出，他在協助企業轉型的過程中，學到了一個重要的觀念：你必須創造一種急迫感，強迫公司離開舒適圈，才可能做到真正的轉型。他指出，公司應該趁著疫情，質疑自己的商業模式，徹底重新設計，然後嘗試某個真正有創意的作法，嘗試個九十天。

他強調，這時別忘了問自己一個最根本的問題：假如我們必須從零開始，我們屬於哪個產業？

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 408期》)