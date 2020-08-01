寵物們有時候總會作出一些很無厘頭的事情，讓主人看得哭笑不得。日本一名飼主最近在推特上分享了自家柴犬睡醒時的蠢萌照，只見這隻柴犬原本靠著鐵籠子在睡覺，沒想到清醒後臉上卻被印上了很深的籠子痕跡，整張可愛的臉瞬間變形，讓所有網友看了後都忍不住爆笑。

這名飼主在推特「@pochi_ryuu」中分享了幾張自家柴犬的照片，只見牠在待在藍色的鐵籠子當中，似乎是剛清醒所以表情還有些睡眼矇矓，不過仔細看的話就會發現，在牠的眼睛兩側竟有個兩條細細的籠子印痕，而且深深地印在了她的臉上，導致柴犬整張萌臉瞬間變形，超滑稽的樣子逗笑了飼主，「枕頭太硬讓臉變形了，但這樣好可愛！」。網友們看到照片後也都忍不住爆笑，紛紛留言：「感覺像是放在我包包裡被壓扁的麵包」、「太可愛了啦～」、「表情看起來好悲傷哈哈」。

據悉，這隻柴犬名為Pochi，是這名飼主最早養的寵物犬，但在2年前就因為腎衰竭的原因過世了，他透露當年自己還不太了解狗狗的身體狀況，誤將一些病徵當作老化的現象，這也讓他相當後悔沒有及早發現Pochi的不對勁，現在重新回頭看和Pochi生活的點滴讓他相當幸福，也會依著當時的經驗更加愛護現在所飼養的柴犬。