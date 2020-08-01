有些狗狗精力非常充沛，需要跑跑跳跳才能消耗牠們的體力，但也因為這樣經常會做出讓主人崩潰心累的事情。大陸一名飼主前陣子帶著阿拉斯加雪橇犬和家人們到山上郊遊烤肉，沒想到狗狗卻在大家不注意時，一溜煙地跑到了遠方「抓羊」，讓飼主頓時間氣得崩潰大喊。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

大陸知名網紅「可樂不是哈士奇」經常會分享可樂與主人的逗趣互動，前陣子飼主一家人到山上去郊遊烤肉，但可樂似乎因為看得到卻吃不到燒烤的關係，竟趁著大家不注意的時候跑到了遠方的山上去「抓羊」，太過熱情的模樣嚇得羊群們不斷奔走躲避，飼主發現後立刻大聲嘶吼想要制止牠的行為卻無果，最後只好親自跟在可樂身後追趕，一路上還持續地大喊著：「可樂！回來啊可樂！」、「可樂別追了」，但就算已經喊到燒聲可樂也完全不予理睬。

過程中，飼主還連聲和羊群道歉，最後終於在山頂上抓到了可樂，氣得捏住牠的「嘴邊肉」狠狠教訓，才結束了這場又驚又險的鬧劇。影片曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言：「養這狗挺費嗓子的」、「在那麼高還能這樣喊，你的肺活量不俗啊」、「主人很辛苦」。