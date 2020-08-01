動物也會爭寵，搶著趴在主人身上，但也要看看自己的體型，免得一不小心壓死主人。美國一名飼主，養了一隻黃金獵犬及貓咪，黃金獵犬經常看到貓躺趴在主人肚子上，讓牠醋勁大發，決定有樣學樣，但卻未考慮到牠40公斤的體重，主人每次被趴的像是要窒息了，畫面非常爆笑。
黃金獵犬Napa居住於芝加哥(Chicago)，主人經常在IG分享他們的生活點滴，Napa超萌模樣吸引18.7萬人追蹤，而Napa平常非常喜歡被主人摸，但家中還飼養了一隻貓，也成為牠爭寵的對手，由於貓的體型較小，因此經常趴躺在主人肚子上，當Napa發現後，會在一旁邊看邊吃醋，甚至會用前腳逗弄貓咪，試圖將牠推開。
而Napa也有樣學樣，學貓趴躺在主人身上，但由於牠重達40公斤，體型也較長，導致牠的身體幾乎要覆蓋住主人，狗頭甚至壓在主人臉上，讓主人根本看不到前面，整張臉完全被擋住，而Napa則露出「主人是我的」的臉，不少網友表示「主人呼吸不到空氣了啊！」、「把主人當地地毯欸」。
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