法國設計大師史塔克（Philippe Starck）現年七十歲，畢生至今累積的設計作品超過一萬件，大至建築物，小至日用品，範圍廣闊數量眾多。連對設計挑剔再挑剔的賈伯斯，都曾邀請他幫忙設計遊艇。

網站專欄作家步青云（Philippe Branche）總結：「史塔克的名字已經成為一個品牌。」要談「設計」，史塔克是人選中的人選。

史塔克在接受專訪時表示，「設計」最主要的目的是，使物品令人感到愉快喜歡。

他認為，現代設計出現於一九五○年代，未來二十年內會消失。因為現今的生活方式越來越走向非物質化，所以需要美化裝飾的物品也會越來越少。

那麼，設計的屬性究竟是功能實用，還是藝術美感？他回答：「設計只有實用性。」物體要先滿足使用者的需求，才有可能去談美感。設計的作用是在幫助物體的功能加分。

他一向主張，東西要先有用，再談美不美。在他個人官網上，他說：「無論是一支牙刷、一架飛機，還是一張椅子，道理永遠是一樣的：想想看，使用的人會獲得什麼。」

史塔克相信，設計要把「人」放中心，專注於思考對使用者帶來的益處。他把設計目標放在：盡可能使用最少的材料，同時盡可能提供最好的服務。

商品設計的外表跟商品本身必須一致，否則對消費者是一種欺騙。所以多年來，他都拒絕設計酒類產品包裝，直到有酒商讓他參與香檳製作，他才接下案子。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 408期》)