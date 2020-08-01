真正的領導人懂得激勵團隊，創造一個有助於大家共同成長的環境。公司雜誌（Inc.）日前整理出，關於領導力的七個好建議：

「披頭四（Beatles）是我經營公司的範本。他們四個人讓彼此的缺點隱藏了起來，他們相互平衡，發揮了一加一大於二的效果。」—蘋果公司（Apple）共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）

「被別人惹到生氣就像是奢侈品，我現在的職位負擔不起生氣。我的重點在於，我必須為紐約效力。不管是誰，只要他能幫助我達到這個目標，我就跟他合作；不管是誰，只要他會阻礙我達到這個目標，我就反抗他。就這麼簡單。」—紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）

「無論別人說了或者做了什麼，都先假設他的出發點是好的。你會很驚訝地發現，你對一個人或者一個問題的態度，將會變得多麼不同。」—百事公司（PepsiCo）前執行長盧英德（Indra Nooyi）

「『你的主管信任你嗎？』是一個很深奧的問題。如果你相信，人性是善良的，而且你的公司有能力徵得好人才，那就完全不要害怕給員工自由。」—谷歌（Google）前人資部門資深副總裁博克（Laszlo Bock）

「有三項規則要遵從。第一，認識你的團隊，如果員工感覺自己只是一個無名氏，他們不會有工作動力；第二，持續提醒員工，為什麼他們的工作很重要，他們的工作會影響誰的生活，可能是顧客、員工，或是供應商；第三，給員工一個可以自我評量的管道，員工需要一個知道自己工作表現得還不錯的方法。」—暢銷書「克服團隊領導的五大障礙」（The Five Dysfunctions of A Team）作者蘭奇歐尼（Patrick Lencioni）

「我們公司有一項規定：沒有人會因為犯了一個錯誤就被開除，不管這個錯誤有多愚蠢。公司之所以會這樣規定，是要大家覺得可以自由自在地去探索、放膽去做、從錯誤中學習。」—比特斯科技公司（Bit-Wizards）共同創辦人艾瑞克森（Louis J. Erickson Jr.）

「擁有領導力並不是要有魅力十足的個性，那可能只需要能言善道；擁有領導力也不是要交朋友跟影響別人，那可能只需要諂媚奉承。擁有領導力是要能讓團隊成員視野和績效都有所提升，並能形塑他的性格，讓他能夠超越平時的極限。」—管理大師彼得杜拉克（Peter F. Drucker）

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 408期》)