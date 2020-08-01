身處於網購二十四小時內可宅配到家，以及速食店林立的世界，造成了一種現象：當我們的需求無法立即被滿足時，就很容易感到沮喪。

現代人普遍缺乏耐性，但好消息是，「耐性」有如「肌肉」，也可以透過鍛鍊獲得。

學者凱德佛里（Manfred F. R. Kets de Vries），於歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge）撰文，指出九個鍛鍊耐性的方法：

1.發掘自己的「耐性啟動鈕」。啟動鈕因人而異，有可能是某個人、某種情況，或某些字詞，只要這些人、事或物出現，你的心就特別容易靜下來。此外，找出自己失去耐性時，通常會出現的身體反應，例如，呼吸急促、身體緊繃或雙手握拳。

2.重新詮釋身處情況。不耐煩並非只是一個自動的情緒反應，也牽涉到思考的過程。在具有挑戰性的情況中，可以嘗試重新詮釋身處的情況。例如，你可以自問：以長遠來看，眼前的這件事重要嗎？

3.加一些想像力。有些情況其實只是需要等待，並沒有其他特別的問題，例如，排隊。在等候的時候，想像一些會讓自己感到快樂或平靜的事情，協助自己度過這段難熬的時光。

4.運用同理心。如果不耐煩的情緒跟其他人相關，不妨運用同理心，暫時不要以自己為中心去看世界，試著想想其他人的感覺。

5.懷抱感恩的心態。在某個地方、某個時候，一定有人曾經對你好過。失去耐心的時候，轉移自己的焦點，想想對你好的人，並且在心中跟他們道謝。

6.善用幽默感。發現自己感到不耐煩時，試著找出目前處境可能會令人會心一笑的地方。例如，跟身邊的人開個玩笑，讓大家的心情好些。

7.實際一點。如同著名的寧靜祈禱文說到的：「主啊！請賜給我寧靜的心，去接受我不能改變的事情；賜給我勇氣，去改變我所能改變的事情；並賜給我智慧，分辨出這兩者之間的差異。」能夠平心接受超出自己掌控範圍的情況，是一項一生都必須學習的技能。

8.練習正念。簡單說，只要透過感官、想法或情緒，去注意自己目前正經歷的事情，就算是練習正念（Mindfulness）。它的重點在於，有能力知道自己目前身在何處、正在做什麼事情、有什麼樣的感受。幫助自己不要因為身邊發生的事情而過度反應，或者被情緒淹沒了。

9.尋求他人的幫助。如果自己無法做到更有耐心，可以請家人朋友或者專業人士（例如，教練或諮商人員）協助。發掘自己的「耐性啟動鈕」，並設法啟動它。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 408期》)