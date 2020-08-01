有不少飼主都會在狗狗的面前放置食物，來訓練牠們的忍耐力，但這些過程中飼主通常都會陪伴在旁邊，但若是飼主不在時，狗狗的忍耐力會如何呢？一名外國飼主就在桌子上擺出了香噴噴的烤雞腿，並告誡兩隻愛犬不能偷吃便離開現場，究竟結果會如何呢？

(影片來源/YouTube/ViralHog)

這名飼主為了測試愛犬們的忍耐力，拿出了一盤色香味俱全的烤雞腿放置在桌上，離開前還多次囑咐黃金獵犬和哈士奇不能偷吃，而桌前則被架設了一台攝影器材，來拍攝狗狗們在主人離開後的反應。

從畫面中可以看到，這隻黃金獵犬表情非常委屈地坐在原地，為了降低自己想偷吃的慾望，還撇過頭選擇不要直視雞腿，甚至往後挪動了一下，不過這食物的香味還是讓牠止不住地流口水。相較於文靜的金毛，哈士奇顯得十分躁動不安，牠先是往主人離開的方向確認他是真的走了，之後回到雞腿的面前坐下，直盯著它，似乎在猶豫要不要立刻吃掉，在經過一小段時間的掙扎後，牠終於忍不住貪吃的慾望，上前開始舔食著雞腿，身後的金毛見狀還露出了不可置信的表情。

不久後主人便回到現場驗收成果，哈士奇聽到呼喚他的聲音立刻心虛地向後退，金毛則是迫不及待地主動吃了起來，主人好笑又無奈地阻止了牠，不過最終兩隻狗狗都還是享用到了主人幫忙切好的美味雞腿。