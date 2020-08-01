貓頭鷹看起來呆萌可愛，深受許多人喜愛，日本甚至有貓頭鷹咖啡廳，可以讓消費者喝咖啡後，還能與貓頭鷹近距離接觸，但實際上，貓頭鷹並未像我們所見的無害。比利時有一名屋主，日前在自家院子裡，發現一隻貓頭鷹遇到貓咪時，竟展開翅膀示威，對峙畫面也讓人驚呼。

owl tries to keep cat away 👀



📹: jasontaken pic.twitter.com/fsCy3YNOYC — Cats (@SpaceCatPics) August 1, 2020

比利時Erpe-Mere有一名屋主，日前在自家院子裡，拍到一隻貓頭鷹，凶狠的站立在地上，並將翅膀張開，體型瞬間大了2倍，期間緩緩向前走，試圖靠近他飼養的黑白貓，感覺隨時都會將貓抓走，而貓咪也被眼前景象嚇傻，站在原地不敢輕舉妄動，而牠也感覺受到威脅，拱著背部見機行事，畫面非常緊張。

屋主原本打算近一點拍攝，但當他走出門時，貓頭鷹就已飛走。實際上，貓頭鷹若感覺受到威脅時，就會張開翅膀，主要是為了嚇跑敵人，但不一定會主動發動攻擊，不過貓頭鷹多數種為夜行性肉食性動物，因此當看到牠開翅時，還是要注意自身安全。不少網友則驚訝的表示「小貓要注意啊！那隻貓頭鷹可能會叼走牠當早餐」、「我的老天！沒想到貓頭鷹張開翅膀，可以變這麼大隻」。