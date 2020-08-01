世界上總是有許多讓人意想不到的事情發生。近日，英國牛津市（Oxford）就傳出一起乳牛的頭部卡在樹洞中的事件，消防員接獲消息到場後，花了1個小時的時間才成功將乳牛給解救出來，但事實上，「樹洞吸牛頭」已經不是第一次發生了，在過去就曾有多次類似的情形發生，讓人忍不住好奇，究竟樹洞對於這些牛來說到底有什麼神奇的魔力？

'Curious' cow rescued by fire brigade after getting head stuck in tree and being unable to moooooove 🐄🌳 https://t.co/aCyQxMDfE3 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 30, 2020

根據外媒報導，日前一頭乳牛的頭部被卡在了位於牛津市某顆樹的樹洞當中，消防員接獲消息後立刻前往現場進行救援行動，而當地的居民馬克博士（Mark Merrony）見狀，也好奇地跟到現場圍觀，在獸醫也到達現場之後，他們先是替牛的脖子進行潤滑，之後再利用帶子將牠成功救出，前後總共花費約1個小時的時間。對此，馬克博士表示，他認為牛是一種非常具有好奇心的動物，因此推測牠們的頭會被卡在樹洞中多半也是因為這個原因。

大多數人的通常都會認為這種事件純屬難得一見的意外，但事實上並非如此，2016年北約克郡消防局（North Yorkshire Fire Service）就曾於推特中分享他們拯救被卡在樹洞中的牛的經歷，當時動用了鎮定劑和電鋸才成功救援；此外，2015年在康瓦爾郡（Cornwall）特魯羅（Truro）也有相同的情形，而且有趣的是，當時消防員救出了第一頭牛，不久後又有另一頭牛被卡在了相同的樹洞之中。