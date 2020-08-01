近幾年外送平台越來越發達，不少人都喜歡叫外送來省去外出的麻煩，不過同時也引起了不少的消費糾紛與爭議。最近，大陸浙江的某所大學經常發生「外送失蹤」事件，有人就目睹了這個「外送小偷」犯案的瞬間，並拍成影片上傳到網路中，大家見到真兇的真面目後全都傻眼了。

大陸的某所大學最近頻傳「外送失蹤」的事件，外送員雖然將餐點送至指定的地點擺放，但學生或老師們出去拿的時候卻看不見餐點的身影，讓大家都覺得相當奇怪，一名網友也指出他打工送外送到該所學校時，學生也向他反映沒有收到，一直以來他都以為是某個沒有品德的「外送小偷」做的好事，沒想到朋友最近看見了一段拍到真兇的影片並傳給了他，讓他頓時間傻眼了。

從影片的畫面中可以看見，一份外賣的餐點被放置在大樓的台階上，一隻流浪狗站在旁邊觀察了一下四周的情況，見四下無人便叼起整個袋子逃離現場，途中還回頭再次確認是否真的沒有人看見。

這段影片曝光後立刻引起網友們熱議，大家紛紛開玩笑地說，「還會回頭看有沒有人追！快上大學吧！別偷外賣了！」、「來人啊！可以不可以給狗進行道德教育！」、「你放在地下，狗不偷你的偷誰的呀」、「看樣子是慣犯了哈哈哈」、「早就說了，偷外賣的不是人」。