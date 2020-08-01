貓狗把主人當成全世界，不管發生什麼事，都希望與主人呆在一起。國外有一名貓咪飼主，育有2個孩子，日前發現愛貓經常在半夜時消失，直到她查看寶寶房內的監視器，才知道貓咪與孩子的夜間秘密，讓她非常驚訝，而超暖畫面也融化503萬人。

媽媽阿曼達(Amanda Bryk)育有2個孩子，分別是大女兒Sadie、小兒子Liam，以及2隻貓Freddy與Vito，奇怪的是，近日她發現Freddy在半夜時總會不見，直到她檢查孩子的房間後，發現Freddy經常趁他們不注意時，偷偷躲在嬰兒床底下，晚上便會跳到床上，跟小主人Sadie討摸摸，讓阿曼達看了非常吃驚。

在 Instagram 查看這則貼文 Sadie, Liam, Freddy and Vito（@sadieandthecats）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 下午 1:39 張貼

而Sadie看到Freddy跳上床後，並沒有因被驚擾而哭鬧，反而緩緩的撫摸Freddy，之後還親吻牠，畫面非常的可愛。阿曼達透露，Freddy初次來到他們家時，只有3個月大，身體非常小隻，而Sadie當時也才1歲左右，他們時常玩在一起，也因此產生深厚感情，Sadie也經常說著「Freddy是我最好的朋友」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sadie, Liam, Freddy and Vito（@sadieandthecats）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 上午 5:06 張貼

阿曼達提到，「我很開心看到他們的秘密會議，但現在我們知道了，所以當我們要關上房門時，會先檢查嬰兒床底下」，對她而言，讓孩子與寵物一起成長，也可以讓孩子更快樂，身心靈也會更健康，如今她的小兒子Liam才3個月大，能讓他在這麼溫暖的環境下長大，也讓她非常開心。