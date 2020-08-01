大部分的貓咪都很害怕及討厭洗澡，網路上經常可以看見貓主子在洗澡時發出絕望叫聲的影片，而鏟屎官們在幫貓咪洗完澡後，通常也都會全身濕透、精疲力盡。近日，大陸的寵物網紅就公開了自己幫忙家中4隻貓咪洗澡的過程，場面一度非常混亂，讓她忍不住崩潰哭喊：「我要瘋了！」。

(影片來源/YouTube/喵來啦)

「喵來啦」經常會上傳家中5隻貓咪和主人的互動影片，最近她就公開了自己幫忙貓咪們洗澡的過程。主人首先將菠蘿頭（Pluto）帶進浴室，在沖水和抹沐浴乳的階段牠都非常乖巧，讓主人開心地說結束後要獎勵牠吃小零食，等到波蘿頭反應過來開始想逃跑時，洗澡早已進入尾聲，因此相當順利地結束了。之後輪到波波茶（Poppy），牠從一開始就有非常強烈的抗拒之意，不斷地想要逃離淋浴間，最後似乎是回憶起牠第一次洗澡的畫面，下秒竟直接爬到主人的背上，讓她頓時嚇了一大跳，終於結束時也無奈地大叫：「我太難了」。

最後，主人一次將性格擁有極大反差的安弟（Anger）與九爺（Joy）一同帶進浴室，溫和的安弟就算淋到水也非常乖巧，整個過程都十分安靜享受，而九爺則全程瘋狂地哀嚎，聲音非常淒厲，在洗澡進入尾聲時還兩度爬上了主人的背，一掌拍在她的後腦勺上，就算主人怎麼求饒、教訓牠，都堅持站在上面，甚至還直接站上頭頂；等到4隻貓都洗完澡後主人也早已精疲力盡，崩潰地連喊著：「瘋了」。