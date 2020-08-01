有些寵物不喜歡碰水，導致主人幫忙洗澡時，總是很傷腦筋。國外一名飼主養了一隻迷你澳洲牧羊犬(mini Australian shepherd)，但有趣的是，愛犬從小就不喜歡屁股被用濕，因此只要主人幫牠洗澡，牠就會呈現倒立姿勢站在浴缸，違和畫面讓不少人驚呼。

科赫（Michaela Koch）養了一隻迷你澳洲牧羊犬歐肯（Oaken），牠從小就不愛洗澡，甚至還有特殊癖好，就是不喜歡屁股被弄濕，每次幫歐肯洗澡時，牠便會把後腳抬到浴缸邊，不讓浴缸中的水碰到牠，不論洗澡地點在哪，歐肯都會呈現這個姿勢。

科赫提到「我們曾幫他準備兒童戲水池，想讓牠可以全身浸到水，但牠只是站在原地，始終不肯坐下」、「歐肯個性固執，但也非常可愛」，雖然牠不愛洗屁股，但最終還是會妥協，「牠卻很喜歡洗澡後的感覺，每次都會開心的在家暴衝，甚至撞到各個家具」。不過有網友則擔心，歐肯屁股不想碰水，是否是因有傷口，建議還是帶牠至醫院檢查較保險。