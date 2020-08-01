圓滾滾的大貓熊寶寶就像一團軟萌麻糬一樣可愛，但是你知道該怎麼辨別是男生還是女生嗎？事實上，貓熊寶寶剛出生時，因為性特徵不明顯，只能勉強透過生殖器到肛門口的距離，和生殖器的外部形狀，來判斷性別唷！

大貓熊寶寶雌雄難辨？判斷性別眼力大考驗！（影片取自YouTube/臺北市立動物園）

台北市立動物園指出，若以生殖器到肛門口的距離差異來判斷大貓熊的性別，則「雄性的距離是雌熊的兩倍長」，但是這種相對比較的方式很容易造成混淆，因此還可以藉由生殖器的形狀來區別。

雌性大貓熊寶寶的生殖器形狀是「內凹的倒V字型」（「ʌ」），而雄性則是尚未發育成熟的陰莖微微突出，隱約能看到「像圓點一般」的構造，未來會發育成陰莖。

至於雄性大貓熊的睪丸在20日齡之後，可以在鼠蹊部摸到顆粒感，待成長到2、3歲後，睪丸才會落到陰囊內。例如大貓熊「團團」剛加入動物園的時候，保育員觀察到牠只有一側睪丸，最後在保育員細心按摩及護理下，另一側的睪丸才順利進入陰囊內。

動物界內雌雄難辨的情況並不在少數；圖為大貓熊「圓圓」和新生寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊寶寶在剛出生的時候，性別特徵並不明顯。（圖／台北市立動物園提供）

新生的雌性大貓熊寶寶的生殖器形狀是內凹的倒V字型（「ʌ」）。（圖／台北市立動物園提供）