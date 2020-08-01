美國一隻汪星人KIKI是救援來的毛小孩，揮別過往悲慘的生活，牠來到新家之後逐漸適應，也和家庭成員互動融洽，要是被奴才忽視，牠也不是省油的燈，一定會執拗的在奴才面前刷存在感，甚至不惜放大絕，跳起「討摸舞」，渴求關愛的技能滿點，畫面曝光後網友全笑翻了！

在 Instagram 查看這則貼文 Kiki（@tailsofkiki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 5:15 張貼

畫面中可見，面對奴才的忽視，KIKI先是直挺挺地坐在沙發旁刷一波存在感，眼見奴才沒反應，牠接著伸出手，不斷高舉狂戳奴才的啤酒肚，跳起「討摸舞」，讓奴才想假裝沒看到也難，只好無奈的轉頭和牠溝通。而KIKI眼見討拍奏效，乾脆直接將頭埋在奴才的大腿上強制討摸，一連串刷存在感的過程全被媽媽給拍了下來，期間媽媽還被逗得笑出豬叫聲。

影片曝光後網友笑翻了，紛紛留言直呼「太可愛了！這是我看過最會刷存在感的狗狗」、「快摸牠～這可是緊急事件啊」、「可愛到爆」、「還不趕快抱緊處理」。