貓咪性格傲嬌，尤其是對於剪指甲與否，更是敏感。飼主Émilie Depp今（1日）大方分享了幫貓咪剪指甲的妙招，只要一片口罩，就能解決多數貓奴的棘手難題，讓不少網友直呼「原來口罩可以封印咬人貓！」

Émilie Depp家中飼養了兩隻俄羅斯藍貓，分別為8歲的姐姐「Umi」和7歲的弟弟「Kuma」，Émilie Depp受訪時透露，跟好脾氣的弟弟Kuma相比，姐姐Umi比較有個性，對於剪指甲也比較敏感「幫牠剪指甲就是賭一把，有時一個不爽會咬我、打我…」。

特製的「愛馬仕口罩」將Umi給成功封印住。（圖／飼主Émilie Depp授權提供，請勿擅自取用以免觸法）

正好Émilie Depp手邊有一款橘色口罩，藥局小姐還附贈了愛馬仕的緞帶，她靈機一動就拿來充作「剪指甲神器」，果真順利將Umi「封印」，乖乖交出手讓她剪指甲，讓她不禁驚呼「太晚發現口罩功用了！」

影片分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》後，引起大批貓奴朝聖，紛紛留言大讚「好一個眼不見為淨」、「原來口罩可以封印咬人貓」、「這招猛欸我來試試看！」、「看不到就什麼都不知道，還可以繼續當什麼事都沒有發生」、「動物遮住眼就冷靜了」、「是不是上帝在我眼前遮住了簾忘了掀開～」、「剪完拿下來自己戴～滿滿貓味」。

不過也有人表示「問題是易怒的可能連戴都戴不上去」、「我覺得帶口罩就比剪指甲困難多了」、「還算乖了…不肯戴的跟你拼命喔」。